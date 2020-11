Скандалы: Мэрия Москвы будет следить за блогерами

09.11.2020, 12:40, Разное

Столичные чиновники профинансировали на 9 млн. рублей в компанию «Даблюайби», развивающую сервис Who is blogger (WIB), который анализирует соцсети и аккаунты блогеров в Instagram

Столичная мэрия вложила 9 млн рублей в компанию «Даблюайби», развивающую сервис Who is blogger (WIB), который анализирует соцсети и аккаунты блогеров в Instagram. Who is blogger, по сути, является подразделением известной компании Double Data, которая собирает данные из соцсетей (досье) обо всех зарегистрированных пользователях. Инструменты для слежки-мониторинга в интернете занимают заметное место в портфеле Moscow Seed Fund.

Как следует из данных сервиса «Контур.Фокус», ООО «Даблюайби» получило финансирование от Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы (Moscow Seed Fund) до 2024 года под залог доли основателя.

Официально Who is blogger помогает заказчикам оптимизировать охват аудитории, подбирать блогеров для рекламы, а также составляет рейтинг блогеров. В числе клиентов на сайте компании значатся крупные организации розничного сегмента (FCMG). Основатель и генеральный директор «Даблюайби» – Лев Грунин, деньги от мэрии Москвы получены под залог его доли. Такой инвестзаём сейчас часто используют как способ участия в проекте, обычно это завуалированная покупка доли. В частности, видеосервис Start таким образом привлёк финансирование «МегаФона», а Mail.ru Group получила 40 процентов в образовательном онлайн-сервисе SkillFactory.

Грунин с 2013 года по январь 2020 года (когда был учреждён Who is blogger) работал руководителем департамента больших данных в Double Data; эта фирма «парсит» и анализирует базы данных пользователей соцсетей. Среди других совладельцев Who is blogger – коллеги Грунина по Double Data: глава компании Максим Гинжук и технический директор Павел Шувалов. Кроме того, долями в новом проекте владеют управляющий директор венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава, а также сам Leta Capital и Simile Venture Partners из Люксембурга. Эти фонды также инвестировали в Double Data.

Double Data – программные продукты, в основе которых лежат алгоритмы для поиска, хранения и анализа больших объёмов данных. Разработчики софта анализировали аккаунты в соцсетях для выявления фактов мошенничества в розничном кредитовании и просроченных задолженностей, сотрудничая в том числе со Сбербанком.

В 2019 году на Double Data подала иск «ВКонтакте»: соцсеть, считающая, что существенно потратилась на создание своей базы данных, обвинила фирму в её незаконном использовании и потребовала запретить программное обеспечение Double Search, содержащее информацию о 36 миллионах человек.

В 2018 году по аналогичной причине – обвинение в незаконном сборе данных пользователей – фигурантом международного скандала стал проект Social Data Hub. Компания собирала информацию о поведении детей в соцсетях для проекта «Родительский контроль» (сейчас – «Родительская опека», сайт проекта в данный момент недоступен) и наблюдала за ходом общественной кампании против депутата Госдумы Леонида Слуцкого. После того как руководитель проекта Артур Хачуян проговорился о связях с силовиками, Марк Цукерберг обвинил сотрудников фирмы в шпионаже за пользователями его соцсети по заказу российских властей. Личные аккаунты сотрудников Social Data Hub в Facebook и Instagram были заблокированы. Хачуян в ответ сообщил, что разрешение на обработку таких данных не нужно, поскольку сам пользователь соцсети даёт согласие на это при регистрации. А похожие инструменты для «сканирования» есть и у Facebook. В WIB занимаются аналогичным бизнесом. В одной из презентаций проектов Грунина «Креатив и данные: взболтать, а не смешивать?» от 2019 года говорится об инструментарии сервиса. В частности, указывается, что в распоряжении компании есть информация о 100 миллионах россиян и анализ 100 тысяч блогов. Все эти данные можно использовать для проведения различных кампаний. Домен Celebrix.ru сейчас принадлежит «Даблюайби» и перенаправляет как раз на Who is blogger.

По мнению директора по продуктам и инновациям финтех-проекта VR_Bank Михаила Петрова, такие сервисы могут быть интересны мэрии. Одна из причин – аналитика нового уровня.

Помимо «Даблюайби» Льва Грунина мэрия давала средства под залог существенной доли бизнеса и другим организациям. Компания «Фокус Технологии», которая разрабатывает алгоритмы распознавания лиц и Wi-Fi-аналитики для розничных сетей, получила 18 млн рублей; аналогичная сумма была выделена основателю сервиса онлайн-ремонта жилья ReRooms и производителю биорастворимых микроигл «Микронидл Индастриал». Создателю поисковика турпутёвок «Левел Тревел» предоставлен инвестзаём на 10,5 млн рублей, сервису мониторинга дальнобойщиков Fura (совладелец компании ООО «Фрейтер» – сын певца Олега Газманова Филипп) – 10 млн рублей, создателю приложения по оптимизации работы с документами Jetlex – 8 млн рублей, основателю платформы для умных зданий и городов Tango Vision – 2,8 млн рублей.

Уже понятно, что всеобъемлющая слежка мэрии за гражданами, которая активизировалась во время пандемии, – это широкий и далеко идущий тренд.

20 октября 2020 года стало известно, что сервис с информацией о тратах и передвижении россиян планирует запустить Сбербанк. Собранные данные Сбер будет предоставлять бизнесу и властям.

Этой осенью руководство столицы разработало систему посещения ночных клубов и баров по QR-кодам. Власти не против того, чтобы распространить инновацию на салоны красоты, кафе, рестораны и непродовольственные магазины. Также департамент информационных технологий Москвы намерен отслеживать передвижение пешеходов, снабдив более двухсот остановок общественного транспорта устройствами, фиксирующими адреса смартфонов в радиусе 50 метров.

Александр Колесников