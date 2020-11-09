Скандалы: Засекреченный объект замминистра оброны

09.11.2020, 12:40, Разное

Алексей Криворучко не задекларировал больше гектара земли на Рублевке, который может стоить около 400 млн рублей

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко не задекларировал землю недалеко от Рублёво-Успенского шоссе в Подушкинском лесничестве, выяснили «Открытые медиа». Криворучко указал в своей декларации, что у него в собственности находятся участок и дом, а в пользовании — гостевой дом. Эту недвижимость с трёх сторон окружает ещё один участок. Земля находится за одним забором вместе с двумя домами и основным участком замминистра, как видно на спутниковых снимках. За этим же забором — теннисный корт и ещё одно здание, которого пока нет на кадастровой карте. Со стороны большого участка располагается и подъездная дорога, убедился корреспондент «Открытых медиа».

Земля вокруг дома Криворучко принадлежит государству, но в марте 2008 года участок взяла в аренду до 27 октября 2052 года компания «Подушкино». Собственники организации — Алексей Криворучко и его соседи — бизнесмен Аляс Гвазава и его брат, гонщик Дмитрий Гвазава. «Подушкино» — единственная компания, в которой Криворучко сейчас напрямую владеет долей. Арендованная земля не значится в декларациях Криворучко, которые он подавал как замминистра обороны по итогам 2018 и 2019 годов.

«Открытые медиа» обратились в Минобороны, на момент публикации текста в ведомстве не отреагировали на запрос.

Замглавы российского отделения Transperency International Илья Шуманов сказал «Открытым медиа», что участок должен быть отражён в декларации чиновника, поскольку Криворучко фактически пользуется землёй, а в декларации должны быть указаны все объекты недвижимости, находящиеся в личном пользовании.

Стоимость незадекларированной земли может составлять свыше 400 млн рублей (средняя цена земли, выставленной на продажу неподалеку от дома замминистра, — примерно 3,5 млн рублей за сотку, по данным ЦИАН).

Недвижимость Алексея Криворучко засекречена в базе Росреестра: вместо фамилии собственника в выписке из ЕГРН указано, что объекты принадлежат «Российской Федерации». Но в коде выписки на газопровод (он значится в декларации замминистра) у «Российской Федерации», вероятно, по ошибке указан домашний адрес — квартира в доме на Рублёвском шоссе в Москве. Эта квартира принадлежит родителям Криворучко, в том числе его отцу Юрию Криворучко.

Юрий Криворучко в начале 2000-х годов работал в министерстве транспорта и вместе с младшим сыном Борисом владел компанией «Авиа Техник Групп». Организация была создана в 1997 году на базе московского представительства «Ростовского завода гражданской авиации № 412» и занималась поставкой и ремонтом комплектующих для самолётов, в том числе производства Boeing и Airbus.

На Ростовском заводе начинал свою карьеру 24-летний Алексей Криворучко: в 1999 году он занял пост замдиректора завода и вскоре затем возглавил организацию. В 2004—2005 годах — советник заместителя директора по материально-техническому обеспечению «Аэрофлота». В 2006 году — главный эксперт и консультант департамента «Рособоронэкспорта». В 2006—2009 годах работал в «АвтоВАЗе», из компании уходил с поста старшего вице-президента по продажам и маркетингу. В 2010—2018 годах — генеральный директор «Аэроэкспресса», в 2014—2018 годах — генеральный директор и совладелец концерна «Калашников».

«Калашников» — «крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия». До 2014 года концерн полностью принадлежал «Ростеху». В мае 2014 года 49% «Калашникова» за 1,3 млрд рублей приобрели Алексей Криворучко, а также миллиардеры Андрей Бокарев и Искандер Махмудов. В конце 2017 года Бокарев и Махмудов вышли из капитала организации, возможно, опасаясь санкционных рисков, предполагал Forbes. В 2018 году Криворучко выкупил у «Ростеха» ещё 26% акций за 1,5 млрд рублей. «Криворучко показал себя профессиональным бизнесменом, ответственным и надёжным партнёром», — говорил тогда про гендиректора концерна глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Летом 2018 года Криворучко был назначен заместителем министра обороны. По закону чиновникам запрещено «заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц». С сентября 2018 года доля Криворучко в компании, которой принадлежит 75% минус одна акция в концерне «Калашников», перешла в доверительное управление. А 29 октября 2020 года Криворучко продал компанию. Новым владельцем стал бывший замминистра транспорта Алан Лушников. Тот покинул госслужбу в 2018 году и собирался выступать в рок-группе. За сколько Криворучко мог продать свою долю, неизвестно: Лушников сказал «Коммерсанту», что сделка была денежной, но не раскрыл подробностей. Собеседники издания предполагают, что речь идёт об 1 млрд рублей.

Илья Рождественский