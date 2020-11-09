Кошки возненавидели мужчину из-за проклятия египетской богини

09.11.2020, 8:51, Разное

Археологи раскапывали могилу древнеегипетского жреца в пустыне Саккара и обнаружили там туннель с мумиями кошек. Первый же рабочий, вошедший в этот туннель, заполучил проклятие, от которого все окрестные кошки стали обходить его стороной.

Рабочий из Египта, который работал на раскопках древних гробниц, расказал странную историю о проклятии, которое теперь преследует его в жизни. Эта история была недавно рассказана в документальном фильме Netflix "Тайны гробницы Саккара".

Проклятие это связано с богиней Бастет, которая в Древнем Египте считалась покровительницей кошек. Бастет изображали в виде женщины с кошачьей головой.

Вот уже два года как в Египте ведутся археологические раскопки в гробнице верховного жреца Вахтье, который был "божественным надзирателем" при фараоне Нефериркаре, правившем около 4400 лет назад. Гробница этого жреца находится в пустыне Саккаре в храмовом комплексе Бубастеум.

Как можно догадаться из названия, этот комплекс посвящен богине Бастет, а по-арабски это место называется еще более красноречиво Абваб эль-Котат ("Врата Кошек").

Гробница жреца высечена в скале и на ее стенах сохранились фрески, на которых изображен сам жрец и члены его семьи. Также в гробнице было найдено множество скульптур с предполагаемым изображением тех же людей.

Однако во время раскопок этой гробницы рабочие нашли куда более интересный для науки объект – целый туннель, заполненный мумиями кошек.

Как известно, египтяне очень почитали кошек. Того, кто посмел убить домашнюю кошку, ожидала смертная казнь, а того, кто потревожил кошачьи мумии, ждало не менее суровое наказание – проклятие богини Бастет. Это проклятие заключалось в том, что на человека нападет череда несчастий, или он серьезно заболеет, а то и умрет.

Среди рабочих, который раскапывали туннель с кошачьими мумиями, был мужчина по имени Хамада Шехата Ахмед Мансур. Он первым спустился в этот туннель и уверен, что именно на него обрушилось проклятие Бастет.

"Я могу сказать вам вот что. С тех самых пор, как я начал работать в кошачьем некрополе, все кошки при виде меня сразу же убегают прочь. Они очень меня боятся!".

Мансур говорит, что раньше кошки льнули к нему и с удовольствием выпрашивали у него ласку, но теперь все кардинально изменилось.

"Раньше они вели себя со мной как обычные домашние животные, но теперь они убегают. Я говорю им "У вас есть это право. Я только что вынул ваших предков из земли и положил их в музейный архив на хранение". Может быть они боятся, что я сделаю то же самое и с ними", – рассказывает рабочий.