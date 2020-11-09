 

В Нигерии у семи мужчин пропали пенисы и они обвинили в этом колдуна

09.11.2020, 8:47, Разное

Толпа молодежи разгромила и сожгла два дома, принадлежащие местному "колдуну". Его обвинили в том, что он похитил у нескольких парней их пенисы. С какой целью, так и осталось неизвестным.

Что-то очень странное произошло на днях в Нигерии. У семи молодых мужчин из сельской общины Дауду, что в штате Бенуэ, внезапно исчезли их половые органы. 

Никто не знает как именно это произошло и при каких обстоятельствах, однако это событие послужило поводом для волнений и обвинений в колдовстве. 

На днях разъяренная толпа молодых мужчин  и подростков прошлась по улицам Дауду и разгромила, а потом сожгла два дома, принадлежащие местному "пророку" (по факту это тот же колдун) Джошуа Ухембе и его помощнику Ною Саки.

Перед этим они напали на самого пророка и его помощника  и те якобы во всем признались и рассказали, что да, они действительно забрали мужское достоинство у нескольких парней Дауду.

Член общины Айибе Сулега Фестус поделился фотографиями сожженных зданий с подписью: "Вы можете использовать свой пенис, влагалище своей жены и делать все для ваших детей за деньги, у нас нет проблем с этим. Но использование пениса других людей и их детей является причиной нашего гнева".

Другой член общины Джеймс Нельсон Акпе, подтвердил журналистам этот инцидент. 

Как сообщает местная пресса, в Дауду в последние недели произошло несколько случаев похищения мужского достоинства. Чтобы попытаться решить эту проблему, был созван специальный совет и члены совета провели расследование, которое и вывело их на "пророка" Ухембе и его помощника. 

После сожжения их домов обоих мужчин арестовали и доставили в полицейский участок до ответа губернатора. Когда губернатор Ортом приехал в сопровождении полиции, он заслушал показания старейшин, традиционных правителей общины и других заинтересованных сторон, включая некоторых предполагаемых жертв.

Далее было заявлено, что обвинения в адрес "пророка" являются ложными, так как один из пострадавших мужчин не смог подтвердить факт исчезнувшего пениса, а другие отказались это делать. После этого губернатор Ортом заявив, что все это является неправдой и призвал не поддаваться ненависти и не быть отсталыми.

Также он сказал, что подобные случаи могут напугать приехавших в Дауду инвесторов и что все должно проходить по законам. 

Это не первый случай паники из-за "украденных пенисов" в Африке. В африканских странах широко распространено поверье, что колдуны легко могут лишать мужчин их мужской силы и даже физически "забирать" половые органы, оставляя в паху лишь крошечный кусок плоти, пригодный лишь для мочеиспускания. 



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