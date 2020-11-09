Кто построил самую большую пирамиду в мире?

09.11.2020, 8:31, Разное

Основание Великой пирамиды Чолула 450 на 450 метров, что примерно в два раза больше, чем Великой пирамиды Гизы в Египте. И хотя Чолула считается намного младше египетских пирамид, загадок у нее не меньше.

Согласно легендам ацтеков, многие монументальные каменные сооружения доколумбовой Америки, в том числе Великая пирамида Чолулы и Город Богов Теотиуакан, были построены допотопными гигантами, а не людьми.

До Великого потопа гигантов было очень много и они жили в стране под названием Анауак. Когда через 4800 лет после сотворения мира произошел Великий потоп, семь гигантов сумели уцелеть, догадавшись забраться на вершину горы Тлалок. Остальные гиганты погибли.

Когда вода спала, гигант по имени Ксельхуа, который отличался особым даром к строительству, сошел с горы в долину и принял решение поблагодарить бога Тлалока за спасение. Для этой цели он решил построить огромную пирамиду, ныне известную как Великая пирамида Чолулы.

Скульптура в Мексике, изображающая гиганта Ксельхуа

Этот пирамидальный комплекс, который находится на территории Мексики (примерно в 100 км по шоссе от аэропорта Мехико), в наши дни считается самой крупной пирамидой в мире. Ни одна фотография не даст полностью оценить его масштаб, это возможно лишь с помощью макета, как на фото ниже, который показывает еще не раскопанные археологами части пирамиды.

Ксельхуа стремился создать постройку, которая будет уходить выше всех в небо. И, согласно ацтекским легендам, ему это почти удалось. Строительство велось активно и быстро, ведь гиганту помогали обычные люди. Выстроившись в цепочку, они передавали друг другу камень за камнем и пирамида росла ввысь как на дрожжах.

Однако верховный Бог Тонакатекутли разгневался от его задумки. Как посмел этот смертный, пусть и гигант, а не человек, почти добраться до божественной обители?! И Тонакатекутли скинул с неба огромный камень, который сильно "сплющил" пирамиду, частично разрушил ее и убил много рабочих.

Любопытно, что, как и в случае с Великим потопом, эта история очень похожа на библейские сказания. Да, та самая легенда о Вавилонской башне.

Как предположительно выглядела раньше пирамида Чолула. На том месте, где был позже построен христианский храм, ранее стоял ацтекский храм. Но к приходу испанцев он уже был разрушен.

Ксельхуа был вынужден прекратить строительство, а то, что у него в итоге получилось, решил посвятить другому богу – Кетцалькоатлю (он же Пернатый Змей). Ему же был посвящен и город Теотиуакан, который позже построили Ксельхуа и его шесть соратников-гигантов.

Великая пирамида Чолула представляет из себя огромную ступенчатую пирамиду с основанием 450 на 450 метров. По стилю она похожа на знаменитые пирамиды Теотиуакана. Она столь же монументальна, точна и геометрически выверена.

Однако, когда в 1519 году сюда впервые пришли европейцы (испанские конкистадоры), они увидели перед собой лишь сильно заросший травой большой холм. Пирамида Чолула к тому времени была так долго заброшена, что покрылась почвой, песком, травой и деревьями.

Даже в наше время эта пирамида почти не раскопана и огромные ее части все еще остаются под землей. На фотографии ниже можно увидеть, что раскопанные части пирамиды состоят из множества мелких камней, а не из больших каменных блоков. Это соответствует легенде о том, что люди передавали камень за камнем на руках.

Этот правильной формы холм показался конкистадорам очень подходящим местом для возведений церкви и они построили на его вершине храм, посвященный Богоматери Лос Ремедиос. Это впоследствии и спасло пирамиду Чолула от разрушения и растаскивания по камням на нужды селян.

Лишь в 1881 году швейцарский археолог Адольф Банделье доказал, что в холме скрывается массивное каменное сооружение, созданное мезоамериканскими цивилизациями. А раскопки в холме начались в 1931 году. С тех пор пирамида Чолула регулярно удивляет археологов и в будущем, очевидно, она подарит еще больше тайн и загадок.

Параметры пирамиды Чолула поражают всех, кто о ней слышал. Ее основание в два раза больше основания Великой пирамиды в Египте, хотя по высоте она значительно ниже, всего 66 метров. Но это еще не все. Археологи с помощью современных приборов обнаружили под пирамидой Чолула сложную сеть подземных туннелей, протянувшихся на расстояние до 8 километров!

Пирамиду Чолула очень сложно изучать потому, что стоящий на ее вершине храм был объявлен историческим наследием и его запрещено разбирать или перемещать. На сегодняшний день из шести ее уровней удалось изучить лишь три.

Когда была построена пирамида Чолула – один из самых сложных вопросов для историков и археологов. Ее возраст невозможно определить по камнями, поэтому пробуют датировку по черепкам, костям и другим предметам, найденных при раскопках. Самая популярная теория гласит, что она не особо древняя и что ей "всего лишь" около 2300 лет.