 

Фонд кино подписал 10-летний контракт с Джонни Деппом после его увольнения из Голливуда

08.11.2020, 17:37, Разное

Американский актер Джонни Депп заявил о сотрудничестве с Минкультом РФ и Фондом кино после своего увольнения из Disney и Warner Brothers. По словам актера, контракт рассчитан на 10 лет и включает в себя 16 российских фильмов и сериалов, в которых он будет участвовать. В то же время фанаты начали кампанию благодарности Минкульту РФ за сохранение актерской карьеры Джонни Деппа и выразили готовность посетить все российские фильмы с его участием.

Сам актер написал у себя в Twitter о готовности переехать в Россию и уже присматривает себе недвижимость в Moscow City рядом с майнкрафт-ютуберами, рэперами и Ксенией Собчак.

«Я очень благодарен моим российским друзьям из Фонда кино и лично Владимиру Мединскому, которые не повелись на клевету со стороны моей бывшей жены Эмбер. Уже скоро я вылечу в Москву, где начну съемки в новом сезоне «Глухаря»»,— написал Депп.

Минкульт пока не раскрыл сумму сделки с актёром, но личный агент Деппа заявил о 15 миллиардах долларов, которые будут выплачены на протяжении последующих 10 лет. Также Тимур Бекмамбетов заинтриговал фанатов новым иностранным актёром в следующей части «Ёлки».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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