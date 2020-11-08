 

В Беларуси вводится расписание доступа в интернет

08.11.2020, 15:03, Разное

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь опубликовало поэтапный план по введению на территории страны расписание доступа граждан к сети Интернет.

Указ министерства «Об оптимизации доступа в сеть интернет на территории РБ» предполагает три этапа введения ограничений:

1. Запрет доступа граждан в интернет в выходные дни;
2. Ограничение доступа в интернет в нерабочее время — с 18:00 до 8:00;
3. Использование сети интернет только для рабочих нужд.

Третий этап предполагает, что доступ будет сохранён только для лиц, доступ в интернет которым необходим для исполнения должностных обязанностей и исключительно на рабочем месте. Сервисы, предполагающие использование домашнего интернета, будут свёрнуты.

Ограничения первого этапа предполагается ввести с 10 ноября — таким образом, уже 14-15 ноября интернет в стане будет под запретом. Полностью реализовать указ министерства предполагается до конца года.

– Я по-настоящему горд этой действительно судьбоносной инициативой, родившейся в нашем министерстве. Мы же забыли, когда в последний раз читали бумажную газету, когда наши пальцы ощущали теплоту книжных листов. Молодёжь уже не смотрит телевидение. Мы же летим в пропасть! Надеюсь, что уже через месяц-другой станет совершенно обычным явлением стайки девушек и парней с кульком семечек на лавочках у подъездов; рабочих, собирающихся в гаражах обсудить пятилетний план завода; ребятни, гоняющих по гаражам, а не сидящих в соцсетях. То, от чего мы ушли, погнавшись за «прекрасным будущим» варварского капитализма, снова придёт в нашу жизнь и сделает ее еще более стабильной, — прокомментировал инициативу министр связи Константин Шульган.

Ограничения в указе не распространяются на высших должностных лиц страны, работников силовых ведомств и руководителей организаций, имеющих ненормированный рабочий день. Однако в их случае предполагается использование ограниченных списков веб-страниц, которые будут составляться в самих ведомствах, а также источников из Федерального реестра достоверных веб-страниц, работа над составлением которого уже начата.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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