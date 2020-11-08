 

Иисус Христос избежал распятия и тайно перебрался в Японию?

08.11.2020, 8:11, Разное

Мало кто знает, что в уезде Саннохе японской префектуры Аомори (на севере острова Хонсю) есть небольшое село под названием Синго с весьма неожиданной достопримечательностью. Местная легенда гласит, что здесь жил и умер Иисус Христос.

Немало людей в Стране восходящего солнца свято верит, что Иисус тайно избежал распятия, преодолел тысячи километров и добрался до Японских островов, которые были ему хорошо знакомы не понаслышке. Здесь он потом якобы женился и благополучно дожил до старости.

Необычный миф гласит, что в 21 год будущий мессия оказался в Японии и 9 лет набирался там божественного знания и мудрости, после чего отправился в Иудею, где у него был младший брат Исукири. К несчастью, в римской провинции проповедование Христа встретили в штыки. Праведного пастыря схватили и приговорили к смертной казни, однако вместо него собой пожертвовал Исукири, которого и распяли на кресте, не заметив подмены.

Иисус после этого бежал в Сибирь, оттуда добрался до Аляски, а затем вернулся в японскую деревню Синго, которую не покидал уже до самой смерти.

В этом небольшом селении он не проповедовал, сменил свое имя на Дайтенки Таро Юрай и женился на девушке по имени Миюко, которая родила ему трех дочерей. Мужчина занимался выращиванием риса и безбедно жил многие годы, скончавшись в возрасте 106 лет. Он, как принято считать, больше не творил чудес, однако даже в самые неурожайные годы его поле обильно плодоносило, и бывший пастырь охотно делился рисом с односельчанами, нередко спасая их от голода.

Похоронили Христа с большими почестями, его могила сохранилась до сих пор. Чтобы взглянуть на нее, сюда ежегодно приезжают тысячи паломников и туристов.

В Синго периодически проходит фестиваль, чествующий Сына Божьего, а в так называемом «музее Христа» можно найти различные артефакты, связанные с его жизнью. Кроме того, несколько местных жителей утверждают, что являются прямыми потомками Иисуса.



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