 

У Иисуса Христа были женщины-последовательницы, которых решили стереть из истории

08.11.2020, 7:21, Разное

Эксперты по изучению Библии из Великобритании Хелен Бонд и Джоан Тейлор утверждают, что у Иисуса Христа были ученицы, то есть последовательницы женского пола, упоминание о которых почти полностью стерто со страниц истории.

Такое открытие профессоры неожиданно сделали во время анализа Нового Завета, проводимого с целью определить, как к женщинам относились две тысячи лет назад. Пара академиков считает, что они раскрыли важный секрет, способный перевернуть представление мира о христианстве.

По словам Хелен и Джоан, последовательницы Спасителя были достаточно высокопоставленными женщинами, использовавшими свои деньги и влияние для распространения учения Христа и формирования новой религии. Авторы данной гипотезы убеждены, что вместе с двенадцатью общеизвестными апостолами у Сына божьего было столько же ближайших учеников женского пола.

Одной из них, к примеру, была Мария Магдалина, которую впоследствии оклеветали и назвали проституткой. Другими такими же ученицами являлись Иоанна Мироносица и иудейская царевна Саломея. Они, дескать, значительно финансировали распространение учения Христа.

Учитывая то, насколько отрицательное влияние оказали на христианство римский император Константин Великий и многие другие древние правители мужского пола, не исключено, что любое упоминание о женщинах, которые были ровнями двенадцатью апостолам и своими руками творили историю христианства, патриархи постарались исключить из священных текстов и произведений искусства в первую очередь, поскольку это набрасывало тень на сильный пол, доминирующий в христианстве.

Теперь академики Бонд и Тейлор намерены восстановить историческую справедливость и донести до мировой общественности всю правду о том, какими людьми был окружен Мессия.



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