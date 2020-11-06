Скандалы: «Мы же должны знать, что за корабль курсирует у наших границ»

06.11.2020, 16:25, Разное

Как зашедший в Черное море британский корабль HMS Dragon ослеп, оглох и полностью потерял ориентацию из-за электронной атаки российских бомбардировщиков Су-24М

Целая эскадрилья российских самолетов атаковала в Черном море британский эскадренный эсминец HMS Dragon Королевского военно-морского флота, полностью «ослепив» его. Об этом с возмущением написал журнал Defence Journal, напомнив, что в 2018 году экипаж этого же эскадренного миноносца противовоздушной обороны, здесь же уже подвергался такой «атаке». И это притом, что корабль, как пишет Defence Journal, ничего не нарушал. Согласно конвенции Монтрё, иностранным военным кораблям без специального разрешения можно пребывать в акватории Черного моря в течение 21 дня. Мы обратились за экспертными разъяснениями.

«Атака», по версии западных масс-медиа, произошла как раз именно в такой момент, когда «Дракон» Её величества мирно грелся под южным крымским солнышком в Черноморском бассейне, над ним один за другим начали пролетать 17 российских фронтовых бомбардировщиков Су-24М, оснащенных средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате экипаж HMS Dragon ослеп, оглох и окончательно потерял ориентацию.

По данным британских СМИ, которые вслед за Defence Journal, быстро подхватили эту новость, английским морякам очень не понравилась такая «острая реакция» российских военных. Хотя они знают, что те ранее предупреждали, что будут следить за всеми кораблями и самолетами НАТО, которые приближаются к Крымскому полуострову.

Вот как эту ситуацию «МК» прокомментировал военно-морской эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров:

– Действительно в рамках международных правил и законов корабли НАТО имеют право находится нейтральных водах Черного моря в течение 21 дня. Подчеркиваю, именно в нейтральных. Британский эскадренный миноносец и не заходил в наши территориальные воды, как это бывало не раз во времена Горбачева. Тогда нашим морякам приходилось часто сталкиваться с провокациями натовцев. Особенно этим отличался Шестой флот США, корабли которого регулярно нарушали наши морские границы.

Но в феврале 1988-го черноморцы надолго отучили американцев заходить в наши территориальные воды. Тогда два американских корабля – крейсер и эсминец, потребовали «свободного прохода» в наших водах. А два сторожевых корабля «Беззаветный» и «СКР-6» их не пропустили. Сначала предупредили, дескать, уходите. А потом, когда поняли, что нарушители продолжают идти своим курсом, применили «навал». Это такой специальный маневр, похожий на таран: корабль по касательной задевает борт нарушителя, заставляя его сменить курс.

Американцы, конечно, таких решительных действий от наших моряков не ожидали. Они тогда привыкли считать нас слабыми. Поначалу они сгрудились на палубе, фотографировали, смеялись, показывали всякие неприличные жесты… А когда наш небольшой сторожевик навалился на их огромный крейсер, тут же с перепугу разбежались. Эта картинка до сих пор гуляет по Интернету.

Наши им тогда здорово помяли палубу, разорвали бортовую обшивку, надстройки, повредили пусковую установку ракет «Гарпун», у которых даже оторвались головные части. На одном корабле начался пожар. В общем, шуму наделали много. Американцы были вынуждены ретироваться и больше таких провокаций с их стороны не было.

Позже военные историки назвали этот инцидент «красным тараном», а день, когда это случилось, последним днем, когда могла начаться Третья мировая война. Там действительно было все серьезно: наши моряки уже подготовили к пуску глубинные бомбы. Американцы готовились поднять пару вертолетов с вооружением. Заглушили их только когда над их палубой зависли два наших Ми-24 с полной боевой подвеской.

Сейчас таких опасных ситуаций уже не случается – в НАТО нас теперь уважают. Хотя неподалеку от российских берегов их корабли появляются регулярно. Никаких международных соглашений не нарушают, но нам все равно не нравится, что они торчат у нас в Черном море.

С другой стороны, никто ведь не запрещает использовать радиоэлектронное оборудование для того, чтобы вести разведку. Они ведут разведку своими электронными системами, и мы – своими.

В данном случае действовала наша авиация. Англичане считают, что мы ослепил их корабль нашими средствами РЭБ. А мы это называем проверкой корабля. То есть наши летчики проверяют, что за корабль находится в море? Чем он вооружен? Чем на нем вообще занимаются?

С помощью радиотехнических средств можно послушать, о чем говорят, в том числе по переговорным устройствам как на палубе, так и в каютах между собой. Можно узнать, что за оружие находится на корабле. Даже проверить в боевом, или походном положении оно находится.

Ведение разведки – это естественная задача для наших летчиков, которые патрулируют небо над акваторией Черного моря. Мы же должны знать, что за корабль курсирует у наших границ? Конечно, столь близкое соприкосновение не нравится ни им, ни нам. Но и они, и мы используем его в своих интересах.

Ольга Божьева