Дальнобойщик рассказал как жуткое существо «с детскими руками» атаковало его грузовик

06.11.2020, 15:31, Разное

Водитель-дальнобойщик остановился возле дороги на ночевку, но всю ночь не сомкнул глаз. Нечто пыталось проникнуть в его грузовик, дергало за дверные ручки, при этом он не видел ничего, когда осматривался.

Пару недель назад на сайте Reddit спросили у водителей-дальнобойщиков, случались ли с ними в дороге реально жуткие происшествия. Ответы не заставили себя ждать. Ниже одна из таких историй:

"Я ехал через восток штата Вашингтон по сельской местности. Там не было остановок для отдыха и городов, но я поездил по таким местам достаточно, чтобы знать, что примерно через каждые 40 миль находятся массивные неофициальные участки, где тоже можно безопасно остановиться и отдохнуть.

Я припарковался в таком месте и решил остаться там на ночь. Закрыл шторки на окне, а потом прилег и уткнулся в телефон. В том месте, где я остановился, других машин не было, только моя, но примерно через час я услышал звуки от двери со стороны водительского места. Кто-то пытался открыть эту дверь.

Я не слышал как другие машины подъезжали сюда, поэтому удивился и потом встал и посмотрел в темное окно со стороны водителя. И когда я это сделал, звук прекратился, но тут же раздался со стороны другой другой двери, у пассажирского сиденья.

Я добрался до этого окна, заглянул за занавески, но ничего не увидел. Тогда я включил свет и завел двигатель автомобиля. Я был очень взволнован, поэтому не стал убирать занавески, но приоткрыл двери и начал внимательно смотреть в щель, кто стоит рядом с машиной.

Там никого не было на парковке и никто не стоял рядом с моими дверями в пределах видимости. Я сделал глубокий вдох, а потом задернул все занавески в кабине. Как будто это исправило бы ситуацию, верно?

После этого я снова лег и снова услышал звуки, словно кто-то дергает за дверные ручки. А потом кто-то начал дергать в районе вентиляционных отверстий. Потом снова задергались дверные ручки, а потом грузовик начал подергиваться, словно на него что-то взбиралось.

Я нажал на тревожный сигнал, в попытке спугнуть незваного гостя (или гостей), но это наоборот усилило дергание дверных ручек, а потом раздались звуки, словно кто-то шлепал пальцами по окнам, а потом удары по шасси и шипение воздуха из подвески.

Затем внезапно все это прекратилось. Несколько мгновений я лежал и слышал лишь свое собственное дыхание и биение своего сердца, прежде чем я услышал как мимо по дороге проехал другой грузовик.

Следующие несколько часов я провел в ожидании того, что это снова вернется, но все было тихо. Утром я не мог найти рядом с машиной никаких следов от их ног и на грузовике не было никаких повреждений. Однако на каждом окне были видны крошечные человеческие отпечатки ладоней, как будто маленький ребенок лизнул свою руку и припечатал ее к стеклу"