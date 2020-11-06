Ирина Шейк стала лицом “золотого” аромата

06.11.2020, 14:30, Разное

Пусть Ирина не является официальным “ангелом” Victoria’s Secret, с брендом ее связывает особая любовь. Например, на одном из традиционных шоу она “рассказала” о своей беременности, появившись на подиуме с округлившимся животом. Теперь Ирина снимается в парфюмерных рекламных кампаниях марки: сначала она презентовала аромат Bombshell, а теперь перешла к франкеру – Bombshell Gold.

Ирина ШейкИдеальный подарок в этом праздничном сезоне. Это флакончик со счастьем, разве о таком не мечтает каждая из нас?- говорит Ирина, которая на съемках кампании позировала fashion-фотографу Зои Гроссман. Снимки получились красивые и лаконичные, выводящие на передний план золотой флакончик аромата в виде сережек. Что касается самого парфюма, он выпущен ограниченным тиражом и представляет собой цветочную композицию, в которой встретились ноты пиона, засахаренной древесины и замороженного личи.

Но Ирина Шейк была бы не Ириной Шейк, если бы предоставила поклонникам только один повод говорить о себе. Модель также снялась для обложки немецкого Vogue, рассказав в интервью, в том числе, о своей семье:

Ключ к счастью для меня – это моя семья. Мне повезло вырасти в одном из лучших мест в мире. Мы поддерживаем друг друга, одариваем любовью и заботой, всегда находимся рядом. Во время изоляциия часто медитировала, это помогает сконцентрироваться на положительной энергии и быть благодарным за то хорошее, что дает нам Вселенная.