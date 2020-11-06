 

Ирина Шейк стала лицом “золотого” аромата

06.11.2020, 14:30, Разное

Пусть Ирина не является официальным “ангелом” Victoria’s Secret, с брендом ее связывает особая любовь. Например, на одном из традиционных шоу она “рассказала” о своей беременности, появившись на подиуме с округлившимся животом. Теперь Ирина снимается в парфюмерных рекламных кампаниях марки: сначала она презентовала аромат Bombshell, а теперь перешла к франкеру – Bombshell Gold.

Ирина ШейкИдеальный подарок в этом праздничном сезоне. Это флакончик со счастьем, разве о таком не мечтает каждая из нас?- говорит Ирина, которая на съемках кампании позировала fashion-фотографу Зои Гроссман. Снимки получились красивые и лаконичные, выводящие на передний план золотой флакончик аромата в виде сережек. Что касается самого парфюма, он выпущен ограниченным тиражом и представляет собой цветочную композицию, в которой встретились ноты пиона, засахаренной древесины и замороженного личи.

Но Ирина Шейк была бы не Ириной Шейк, если бы предоставила поклонникам только один повод говорить о себе. Модель также снялась для обложки немецкого Vogue, рассказав в интервью, в том числе, о своей семье:

Ключ к счастью для меня – это моя семья. Мне повезло вырасти в одном из лучших мест в мире. Мы поддерживаем друг друга, одариваем любовью и заботой, всегда находимся рядом. Во время изоляциия часто медитировала, это помогает сконцентрироваться на положительной энергии и быть благодарным за то хорошее, что дает нам Вселенная.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / Анна Седокова после воровства помощницы обратилась за помощью к психологу

15.07 / Горючие слезы

10.08 / Мнение: О шокирующем признании Путина

09.08 / Мнение: Стыдная украинская болезнь

19.10 / В рейтинге DxOMark у iPhone 12 Pro Max не было шансов

11.08 / Мнение: Почему на улицах Беларуси не видно тех, кто голосовал “ЗА” Лукашенко?

30.10 / В Саратове водитель Kia Rio сбил восьмилетнего мальчика

10.10 / Мнение: Перемирие в Карабахе начнется 10 октября в 12-00

07.10 / Россиянам предложили компенсировать перевод на удаленную работу

15.10 / Прощай, Кипр. Здравствуй, Мальта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска