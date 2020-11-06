Скандалы: В ожидании чуда

06.11.2020, 14:25, Разное

Почему президент страны недоволен «Роскосмосом» и что ждет космические программы России

В начале ноября президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам финансирования и развития ракетно-космической отрасли, на котором раскритиковал деятельность «Роскосмоса» и потребовал руководство госкорпорации отчитаться о ряде космических программ. Ранее госкорпорации было поручено подготовить новые проекты по разработке ракет комплекса сверхтяжелого класса и созданию космической группировки в рамках проекта «Сфера». Но, по словам президента, эти «программы до настоящего времени не утверждены». Что ждет «Роскосмос» после критики Путина? И каким он видит развитие российской космонавтики в ближайшие годы? Ответ — в материале «Ленты.ру».

Совещание проходило 2 ноября. По мнению главы государства, приоритетными направлениями развития космической отрасли должны стать «совершенствование космической инфраструктуры, наращивание орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ, создание перспективной линейки ракетных комплексов».

Президент отметил важность своевременной и эффективной поддержки вышеуказанных направлений для будущего страны. «Повторю, решение этих стратегических задач имеет огромное значение для нашей страны, для эффективного развития отечественной экономики, для повышения безопасности государства, для сохранения лидерства России на глобальном космическом рынке, где конкуренция, как вы знаете, динамично растет», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что «Роскосмосу» было поручено подготовить ряд новых программ, в частности, направленных на разработку сверхтяжелой ракеты «Енисей», на создание космической группировки в рамках проекта «Сфера» и на дальнейшее развитие Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС). «Однако, как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — сказал Путин.

Ракета от Минфина

В сентябре 2019 года вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс, создаваемую для полетов на Луну российскую сверхтяжелую ракету «Енисей» оценил в сумму от 1 триллиона до 1,7 триллиона рублей. Тогда же чиновник отметил, что госкорпорация «должна закончить эскизный технический проект, составной частью которого будут технико-экономическое обоснование и порядок дальнейших работ». Месяцем ранее, в августе 2019 года, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что «Енисей» будет в четыре раза дешевле своего американского конкурента, носителя Space Launch System (SLS) компании Boeing, и с первым пуском отправит на полярную окололунную орбиту искусственный спутник.

В марте прошлого года создание и первый запуск «Енисея» чиновник оценивал в 740 миллиардов рублей. «Могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма как бы первого пуска. То есть стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, подготовку к пуску и сам пуск. С болванкой, даже не с кораблем. Примерно 740 миллиардов рублей», — утверждал менеджер.

По словам главы госкорпорации, «сверхтяжелая ракета будет состоять из составных частей, каждая из которых будет иметь летную практику». Первая ступень носителя будет включать в себя несколько блоков, созданных на основе первой ступени разрабатываемой средней ракеты «Союз-5» («Иртыш»), вторая ступень получит экспортируемый в США двигатель РД-180, третья будет взята от тяжелого носителя «Ангара-5В». В настоящее время, например, срок сдачи эскизного проекта «Союз-5» перенесен с ноября текущего года на июнь следующего. Аналогичный перенос проекта был и в прошлом году.

Заявляемая основными разработчиками, королёвской «Энергией» и самарским «Прогрессом», грузоподъемность «Енисея» превысит 88 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 -й с космодрома Восточный. Кроме «Енисея», в госкорпорации предлагают создать более мощную ракету «Дон», грузоподъемность которой составит 125 тонн на низкую околоземную орбиту. Считается, что такие ракеты будут запускать к Луне пилотируемые космические корабли «Орел» (известные как «Федерация»), работа над которыми в госкорпорации также далека от завершения.

Нулевые впечатления

О проекте «Сфера» широкой общественности рассказал президент России в июле 2018 года. Глава государства заявил, что речь идет о запуске в ближайшие несколько лет более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Как тогда же отметили в «Роскосмосе», проект «Сфера» вырос из другого, ранее разрабатываемого в госкорпорации, — так называемого «Эфира». Последний широкой общественности был представлен в мае того же года как конкурент западным системам OneWeb и Starlink. Как заявляли в «Роскосмосе», программа, предусматривающая развертывание к 2025-му группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

Инициативу с «Эфиром» раскритиковал Андрей Белоусов, занимавший тогда должность помощника президента России (сейчас — первый заместитель председателя правительства). По его мнению, госкорпорация поздно создает систему спутникового доступа в интернет. В частности, чиновник утверждал, что приведенные «Роскосмосом» цифры «впечатляют на фоне нуля, но на фоне того рынка, который будет к 2022-2025 годам, это очень мало».

Еще в июле 2018 года Рогозин заявлял, что для развертывания группировки «надо строить новые фабрики, надо создать производство элементной базы космического назначения с типономиналом 22 нанометра — чтобы это были небольшие аппараты, а не такие лопухи, как были раньше». «Мы посчитали, что мы можем это сделать», — отмечал глава «Роскосмоса». Также, по его словам, для запуска такого количества спутников потребуется не менее 25 ракет «Ангара», что «позволит решить финансовые проблемы, связанные с Центром Хруничева» — самым проблемным предприятием госкорпорации, чей долг оценивается в 80 миллиардов рублей. Двумя месяцами ранее, в мае 2018 года, в госкорпорации заявляли, что для запуска спутников «Сферы» могут быть задействованы ракеты «Союз-5».

Несмотря на подобные замечания, создание данной российской спутниковой программы не только не ускорилось, но и, в том числе из-за увеличения числа записываемых в нее космических аппаратов, подорожало. В апреле 2019 года в «Роскосмосе» заявили, что создание «Сферы» предусматривает «привлечение внебюджетных инвестиционных средств в размере около 533,6 миллиарда рублей». В феврале текущего года директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» госкорпорации Сергей Прохоров сказал, что создание «Сферы» потребует внебюджетных вложений в размере более 350 миллиардов рублей, а соответствующие инвесторы уже найдены.

Как утверждают в «Роскосмосе», «Сфера» будет отличаться от «Эфира», Starlink и OneWeb наличием, кроме спутников связи, еще и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Основными инвесторами в «Сферу» выступают крупные российские компании, например «Газпром» и МТС. «Говоря простыми словами: мы создаем новые космические аппараты с различным функционалом, но при этом задаем требования по унификации приборов, систем, платформ космических аппаратов. Кроме того, формируются единые требования к наземному абонентскому оборудованию, которое позволит конечному потребителю пользоваться не одной выборочной услугой, а целым пакетом интегрированных сервисов», — заявляет руководитель департамента перспективных программ госкорпорации Сергей Прохоров.

Нечеткий сигнал

Если перспективная «Сфера» должна включить практически все российские гражданские спутники, то ГЛОНАСС, формально не входящая в первую, уже сегодня требует оперативного внимания. В настоящее время на околоземной орбите находятся 28 космических аппаратов ГЛОНАСС, из которых по целевому назначению используется только 23, тогда как для штатного функционирования системы, предполагающего охват всей Земли, по целевому назначению должны работать 24 спутника.

По ряду показателей российская группировка уступает западной. В частности, точность определения координат с помощью ГЛОНАСС составляет 1,2 метра без учета атмосферных искажений, что уступает аналогичным показателям американской GPS (0,7 метра) и европейской Galileo (0,5 метра). Поскольку атмосфера ухудшает сигнал со спутника минимум в два раза, реальная точность ГЛОНАСС под открытым небом в чистом поле составляет около 2,5 метра, а в городских условиях — 5-10 метров. С другой стороны, ГЛОНАСС несколько лучше, по сравнению с западными системами, работает в арктических широтах.

В апреле 2018 года в «Роскосмосе» заявляли, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих. Согласно программе импортозамещения, разработанной в госкорпорации, к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10 процентов иностранных комплектующих. Полностью избавиться от зарубежных элементов планируется к 2025 году.

Одной из главных проблем ГЛОНАСС является устаревание — в настоящее время из функционирующих спутников 13 находятся за пределами семилетнего гарантированного срока активного существования, что в любой момент может сказаться на состоянии группировки и параметрах навигационного сигнала. В свою очередь, устаревание ГЛОНАСС связано с санкциями США в отношении России, не позволяющими последней покупать радиационно-стойкую электронно-компонентную базу для своих спутников.

Не оторванные

Уже через несколько часов после замечания Путина ему заочно ответил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Комментируя заявление президента, он отметил, что программы «Енисей» и «Сфера» не утверждены из-за расхождения в оценке их стоимости между госкорпорацией и министерством финансов. «Я не хотел бы сейчас усугублять свои и так не очень простые отношения с руководством Минфина, потому что вчера дискуссия тоже была довольно-таки жаркая. У них есть свои аргументы, они считают, что надо работать лучше, мы считаем, что мы работаем хорошо», — прокомментировал глава госкорпорации видеосовещание с Путиным.

Тогда же в ответ на это в аппарате Борисова заявили, что помогут госкорпорации преодолеть разногласия с Минфином по вопросу финансирования соответствующих космических программ. По словам Рогозина, Единая государственная программа космической деятельности России на 2021-2030 годы будет представлена правительству на утверждение в декабре 2020-го. С ней же ознакомится глава государства, который и примет окончательное решение. «Мы не оторваны от мира, от семьи, видим все, что происходит у нас, и понимаем, что деньги надо тратить очень эффективно», — пояснил глава «Роскосмоса».

Андрей Борисов