Скандалы: Загадочное задержание и бегство Максима Барского

06.11.2020, 12:25, Разное

Бывший глава и член совета директоров «Сибантрацита», которого задержали с наркотическими средствами в «Шереметьево» и освободили в суде под залог, уехал в Нью-Йорк

Бывший глава и член совета директоров «Сибантрацита» Максим Барский, которого подозревают в контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, уехал из России. Об этом РБК рассказали трое его знакомых. «Барский в Нью-Йорке», — сообщил один из собеседников РБК. Другой его знакомый подтвердил, что бизнесмена видели в Нью-Йорке. Адвокат Барского Сергей Бадамшин и представитель «Сибантрацита» отказались от комментариев. РБК направил запросы в пресс-службы МВД и Генпрокуратуры.

О задержании Барского сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево стало известно 29 октября. Сотрудники таможни обнаружили в его багаже пять картриджей для вейпов с тетрагидроканнабинолом (вещество, содержащееся в конопле, в некоторых странах разрешено для медицинского использования) и 11 пластин по десять таблеток модафинила (применяется для лечения заболеваний, связанных с нарушениями сна). Сам бизнесмен прибыл за получением багажа на следующий день после прилета в Москву из Нью-Йорка — 27 октября.

Таможня возбудила дело по ч. 3 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). По этой статье предусмотрено наказание в виде заключения на срок от десяти до 20 лет.

30 октября Барского отпустили под залог, сумма которого составила 1 млн руб. Против освобождения бизнесмена выступали таможня и прокуратура. Но судья счел «неубедительными» аргументы дознания о его намерении скрыться от следствия, сообщал источник «РИА Новости». По его данным, Барский во время рассмотрения ходатайства об аресте заявил, что не он собирал чемодан и он не знает, откуда там взялись запрещенные вещества.

При избрании меры пресечения в виде залога подозреваемый должен поставить в известность следователя, что уезжает, и сообщить о сроках своего возвращения, если суд не наложил на него других ограничений, отмечает адвокат Анна Ставицкая. Только в случае, если он не вернется в Россию, это будет нарушением меры пресечения и она может быть изменена, а залог — взыскан в пользу государства.

«Залог состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым имущества в виде денег в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следователю или в суд. И нарушение [меры пресечения], как, например, выезд из страны, может повлечь за собой серьезные последствия», — указывает юрист Московской городской коллегии адвокатов Алексей Мельников. В большинстве случаев залог предполагает невыезд из страны и явку по первому вызову следователя, уточнил он. Но, по словам адвоката, если Барский не вернется в Россию, совсем не факт, что США будут содействовать в его розыске.

Барский учился в США и еще в 1990-х первым из россиян получил лицензию на открытие там брокерской фирмы. В 1998 году он вернулся в Москву, стал трейдером в инвестиционной компании «Тройка Диалог». Барский инвестировал вместе с Дмитрием Босовым в нефтяную компанию West Siberian Resources (WSR) в 2004 году. Под его руководством WSR провела ряд сделок по слияниям и поглощениям, в результате которых ее запасы выросли почти в 15 раз, а в 2008 году она была объединена с нефтяной компанией «Альянс» семьи Бажаевых. Затем Барский курировал сделки в ТНК-BP и должен был ее возглавить, но назначение так и не состоялось.

В ноябре 2011 года Барский покинул ТНК-BP и уехал в США, где вложился в независимую нефтегазовую компанию Matra Petroleum (ему принадлежало около 28%), которая начала свою деятельность в провинции Панхандл в Северном Техасе в 2013 году. В 2019-м эта компания не смогла выполнить обязательства перед кредиторами и лишилась всех нефтегазовых активов.

В конце 2018 года Босов пригласил Барского возглавить свою угольную компанию «Сибантрацит», мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Барский ушел в отставку в конце марта 2020 года, но сохранил место в совете директоров компании.

Босов покончил с собой 6 мая, а через три месяца после этого стало известно, что его вдова Катерина оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек», контролирующей «Сибантрацит». 29 октября она покинула пост председателя совета директоров «Сибантрацита», чтобы дистанцировать компанию от спора между акционерами «Аллтека»: ее права на долю в холдинге оспаривают мать и сыновья Босова от двух первых браков.

Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко