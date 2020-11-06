Звезда сериала “Деффчонки” Галина Боб оригинально рассекретила пол третьего ребенка

06.11.2020, 10:30, Разное

На днях Галина Боб праздновала день рождения, и он точно запомнится ей на всю жизнь. Сейчас актриса находится в ожидании третьего ребенка, и его пол она решила не узнавать до тех пор, пока не соберет у себя дома родных и близких в честь своего 36-летия.

Заветный конвертик у меня в руках. Если б вы знали, как меня распирает его распечатать, но… хочу, чтобы мои самые близкие и родные люди были рядом в момент X … или Y. Короче, 4 ноября, в мой ДР, дома, в кругу моих любимых, мы торжественно хлопнем шар (если дети его раньше не хлопнут). Я этого ещё никогда не делала…. волнуюсь очень… я уже сто раз представляла у себя в голове сам момент! И всегда разный: то с голубыми конфети, то с розовыми… я реально не догадываюсь КТО там! Но, судя по моим эмоциям в момент представления, кажется, мне всё равно. Я уже его/её безумно люблю! – писала Галина за несколько дней до вечеринки.

Сегодня Галина опубликовала на Instagram-странице видео этого трогательного момента: сначала она на камеру проверяет интуицию мужа, бабушки, гостей, а затем они с мужем прокалывают черный воздушный шар и из него высыпаются… розовые конфетти. Галина настолько обрадовалась тому, что они ждут “деффчонку”, что не смогла сдержать слез.

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Публикация от Galina Bob (@galabob)5 Ноя 2020 в 5:40 PST

Напомним, отношения Галины Боб и ее мужа, режиссера Сергея Корягина, начались на съемках сериала “Деффчонки”. Влюбленные поженились в январе 2015 года, 20 марта Галина родила первенца – сына Льва, а в апреле 2017-го – еще одного сына, Андрея.