Сваренный заживо лучами НЛО – жуткий инцидент в Бразилии

06.11.2020, 10:11, Разное

В архивах уфологии эта история известна как "Инцидент в Арасаригуаме" или "Расплавленный человек". За пределами Бразилии она практически не известна, хотя это одно из самых страшных нападений пришельцев на людей.

История эта произошла в 1946 году, но в прессе появилась лишь в 1971 году, это была статья во французском журнале о паранормальных явлениях "Phénomènes Spatiaux". Рассказали о ней бразильский уфолог Иринеу Сильвейра и исследователь Филипе Мачадо Каррион.

Во второй половине дня 4 марта 1946 года 44-летний бразильский фермер Жоао Престес Фильо (Joao Prestes Filho) возвращался с рыбалки вместе со своим другом Сальвадором дос Сантосом. Они ехали неспеша на телеге, запряженной лошадью.

В деревне Фильо, где тот жил с женой и пятью детьми, тем временем людей почти не осталось, так как начался сезон карнавала и люди поспешили в соседний город на празднества. Этим можно объяснить то, почему пострадавший Фильо не смог сразу получить помощь.

Фильо распрощался с другом, благополучно добрался до дома, поставил лошадь в стойло, насыпал ей кукурузы, а затем пошел готовить себе ужин. Карнавалом Фильо не интересовался, потому и остался в тот вечер совсем один в доме.

Внезапно мужчина ощутил, что за ним кто-то наблюдает. это было отчетливое и сильное чувство. Он глянул в окно и увидел на небе некий яркий объект. Он даже не успел его толком рассмотреть, как внезапно из объекта вышел сияющий луч, который был нестерпимо горячим.

Фильо почувствовал себя так, словно его окунули в кипяток. Он инстинктивно закрыл лицо руками, а потом упал на колени. Через мгновение луч пропал, однако Фильо ощущал себя объятым пламенем. Он чувствовал как горит его борода, а все его тело жгло и сильно болело.

В панике мужчина выскочил наружу и босиком побежал в соседнюю деревню. Он преодолел около двух километров, страдая от невыносимой боли и ощущая как его кожа плавится и слезает с тела кусками.

Когда он добежал до деревни и дома своей сестры, он выглядел словно персонаж фильма ужасов. Его ноги были залиты кровью, потому что он поранился на острых камнях, однако он все еще был в сознании и просил о помощи.

Фильо ворвался в дом своей сестры и тут силы покинули его и он упал. Его положили на кровать и потом вызвали полицию. Когда пришел полицейский Жоао Малакиас, Фильо рассказал ему о том. что с ним произошло и что нападавший был "из иного мира".

Все, кто видел несчастного фермера в тот вечер, рассказывали что его кожа выглядела так, словно его варили в котле с кипятком. Она была красная, а в тех местах, где она сошла, было видно покрасневшую плоть.

По воспоминаниям племянника Фильо, который тогда был ребенком, люди говорили, что его дядя умирает и ему запрещали заходить в дом и смотреть на него, настолько страшно он выглядел. Он слышал как его отец сказал, что Фильо был обварен лишь до пояса, а ниже пояса у него все было нормально.

Брат Фильо – Верджилио Франсиско Альвес, рассказывал, что кожа пострадавшего выглядела как поджаренная и была красноватой, он едва мог говорить. Его руки были скрючены и тоже словно обварены или обгорели, однако волосы на голове не пострадали и одежда тоже была в порядке.

Потом Фильо повезли в больницу в город Сантана-де-Парнаиба и тогда его родные последний раз видели его живым. По словам племянника, когда Фильо положили на кровать, простыня сразу же потемнела, так как гарь с кожи попала на нее или от чего то другого.

Через час Фильо стало совсем плохо, он выглядел как пострадавший при пожаре и его кожа теперь была не красной а быстро темнела, словно начиналось заражение.

Сбитые с толку врачи не понимали, что с ним произошло и так и не смогли поставить ему верный диагноз. Состояние Фильо ухудшалось с каждым часом и теперь он выглядел так страшно, словно разлагался заживо.

Один из санитаров описывал, что когда Фильо оставалось несколько часов до смерти, куски плоти стали отпадать у него с пальцев, обнажая голые кости и сухожилия. А потом тоже самое случилось с носом, губами, ушами и даже веками. Куски плоти отслаивались и отпадали. Вся койка Фильо была покрыта мелкими, но многочисленными кусочками его умирающего тела.

При этом сам Фильо похоже боли уже не испытывал, что тоже было очень странным. Он не стонал, не кричал и мог нормально разговаривать, до тех пор, пока куски плоти не стали падать с его челюстей.

Около 22.00 4 марта Фильо скончался и причиной его смерти был назван "сердечный коллапс". Последними его словами было дать ему стакан воды.

Бразильские уфологи и исследователи из других стран до сих пор спорят о том, что произошло с фермером и был ли он жертвой атаки НЛО или же пострадал от вполне человеческого оружия, в том числе от чрезвычайно больших доз радиации.