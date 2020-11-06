 

Ученые: Мысль материальна

06.11.2020, 10:02, Разное

Во всем мире ученые проводили различные эксперименты и подтвердили, что мысли могут материализоваться.

Российский физик Борис Исаков после тщательных научных расчетов выяснил, сколько могут весить мысли. По мнению ученого, одна мысль весит около 30 грамм. Некоторые ученые считают, что мысли – самоорганизующаяся структура, живущая своей жизнью.

Горячие споры по поводу энергетического потенциала мыслей все активней разворачиваются в современной науке. Некоторые ученые и прочие независимые исследователи твердо убеждены, что мысль материальна, а биополе человека способно создавать мысль.

Наличие биополя доказал эксперимент, который провели американские ученые из университета Квинз. Участников эксперимента посадили в центре комнаты, и в их затылки время от времени кто-то смотрел. 95 процентов добровольцев признались, что испытали непонятное кратковременное давление.

В конце 80-х годов генетик из США Брюс Липтон провел исследование и смог доказать, что внешнее воздействие на клетку меняет работу генов. Ученый отметил, что это явление известным всем светилам науки под названием «эффект плацебо».

Ученый Анатолий Охатрин опытным путем доказал, что мысль взаимосвязана с материальным миром. Для эксперимента ученый пригласил экстрасенса, который силой мысли формировал поле и наделял его определенной информацией. Данный эксперимент фиксировался при помощи фотоэлектронного аппарата. Когда же полученные кадры изучили, то обнаружили на них странное «облако», которое перемещалось в пространстве, меняя направление. Экспериментаторы убеждены, что «облако» отделилось от биополя испытуемого-экстрасенса и стало действовать по собственной «воле».

Ранее исследователи заявили, что негативные и нежелательные мысли могут сохранятся в мозге и тем самым могут наносить вред психике человека.



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