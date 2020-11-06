Феномен «предчувствие катастрофы» или настоящее предвидение будущих событий

06.11.2020, 7:01, Разное

«Нехорошее предчувствие» – кому оно не знакомо? Неясная тревога одолевает с самого утра и когда неприятности приходят, мы лишь вздыхаем: «Вот как чувствовал!» Мы так к этому привыкли, что даже не удивляемся и не стараемся задуматься об очевидном: каждый человек обладает способностью предвидеть будущее, по крайне мере неприятности – точно.

Предвидение будущих событий. Счастливый случай?

11 сентября 2011 года в результате атаки террористов рухнули башни Всемирного торгового центра. Погибло более 2750 человек. Однако жертв могло быть гораздо больше.

Офис, в котором работал Грир Эпштенй находился на 67 этаже. В то утро он почти час тупо смотрел в экран дисплея и не видел ничего: голову сверлила мысль «надо пойти купить сигарет!» Грир не был заядлым курильщиком и мог свободно обходиться без сигарет целые сутки. Да и в тот раз особенного желания покурить он не испытывал, но мысль «надо пойти купить сигарет!» забивала все остальные. Устав бороться, он поднялся: «Пойду за сигаретами». Он вышел из здания за несколько минут до того, как в него врезался авиалайнер.

Билл Тринкл был образцовым служащим, но в тот день он опоздал – заигрался со своей дочкой. Он знал, чем грозит ему опоздание, но в то утро все это казалось ему не важным и он не спешил, как буд-то предвидел будущие события. Билл Тринкл тоже остался жив.

Моника О’Лири за день до трагедии внезапно решила расстаться с работой и добилась увольнения в тот же день ценой скандала. Утром следующего дня – 11 сентября она уже не работала во Всемирном торговом центре.

8 марта 2014 года Боинг 777 малазийской компании, летевший из Куаоа-Лумпур в Пекин пропал. Перед вылетом 5 человек, уже находившиеся в аэропорту, по разным причинам не поднялись на его борт.

24 марта 2015 года на юге Франции разбился Airbus А320 авиакомпании Germanwings. В момент крушения в салоне было много пустых мест – футболисты шведской команды «Dalkurd FF» в последний момент решили лететь другим рейсом.

Странная закономерность

Вильям Кокс, американский парапсихолог не верил в слепую судьбу и просто взял и поднял статистику 28 железнодорожных катастроф. Оказалось, что число пассажиров в поездах, попавших в аварию, всегда было меньше обычного!

Аналогичные исследования проводил американский социолог Джемс Стаунтон. Он изучил данные о жертвах 200 железнодорожных и более чем 50 авиационных катастроф. Оказалось, что поезда и самолеты, заполненные пассажирами более чем не 76%, никогда не попадают в аварии. А точнее – огромное количество людей отказываются ехать в поезде или лететь в самолете, который уже обречен на смерть.

Стаунтон пообщался со многими «счастливчиками», избежавших катастроф. Все оставшиеся в живых считали, что их спас от гибели случай. У одного перед поездкой разболелся зуб, у второго схватило живот, третий упал на ровном месте и подвернул ногу и т.д. И таких случаев было слишком много. «Отмеченные смертью» поезда и самолеты отходили от перрона, поднимались в воздух заполненные едва на 60%. Разницу в 15% случайной никак не назовешь.

Утерянный навык предвидения будущих событий

Джемс Стаунтон был первым, кто заговорил о феномене «предчувствия катастрофы». Что же лежит в его основе? Есть версия, что весь мир представляет собой безграничное информационное пространство. Именно из него черпали свои идеи гении, опередивши время – Леонардо да Винчи, Никола Тесла и пр.

Но и обычным людям вход в этот «банк знаний» не заказан. Более того, некогда человек был регулярным пользователем этой «информационной библиотеки», ведь умение «навести справки» о последствиях того или иного шага было вопросом выживания человечества как вида.

Некий небесный компьютер анализировал террабайты хранящейся информации и выдавал на запрос человека прогноз возможного развития событий.

Прошло время и ценность этой способности, называемой интуицией, снизилась – человек стал все более зависим от внешних условий, он стал пленником социальной системы. Он все меньше и меньше прислушивался к своему внутреннему голосу. Вот отправляется в опасную экспедицию полк. Даже если интуиция и подсказывает, что поход кончится гибелью – отказаться невозможно: офицер не поступится своей честью, а солдата в случае дезертирства повесят. Внутренний голос говорил все тише и тише, и почти замолк.

Но, как видим, способность предвидеть будущие события не утеряна окончательно. В моменты, когда ставится на кон жизнь – интуиция «просыпается» и заставляет отказаться от пагубного решения. Осталось только научиться управлять ею и развивать, как мы развиваем тело. И тогда отмеченные смертью пароходы, поезда и самолеты будут отправляться в рейс совсем пустыми, или не отправляться вовсе.