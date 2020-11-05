 

Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров опроверг слухи о своей помолвке

05.11.2020, 17:35, Разное

На днях в СМИ появились новости о том, что 22-летний сын Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова, Дени, намерен жениться на девушке по имени Мария. Ранее молодым людям приписывали роман, а недавно Мария опубликовала на своей странице в Instagram помолвочное кольцо. Пресса решила, что “дарителем” кольца выступил Байсаров, но он эти слухи опроверг.

Подруга Дени Байсарова – МарияМы не встречаемся и мы не помолвлены. Я с Машей всю жизнь знаком, дружу и дорожу ей, и наши семьи прекрасные друзья. Я всей душой рад за Машу и ее жениха и желаю им самой прекрасной совместной жизни,- написал Дени, не уточнив, свободно ли его сердце. Откровенный ответ он дал и на вопрос о своих отношениях с отцом:

Если у меня нет в соцсетях фото моего отца или каких-то других членов семьи, не значит, что я с ними не общаюсь. Это мой отец, как можно думать, что мы не общаемся? Семья — мое все. Общаюсь всегда. Вижу всегда. Сейчас по окончании учебы вообще нон-стоп с семьей.

Дени Байсаров и Кристина Орбакайте Недавно Дени Байсаров окончил колледж Oxford Study Courses, став магистром по специальности “Маркетинг и инновации”. Кроме того, он увлекается фотографией и созданием видеороликов.



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