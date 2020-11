Почему людям иногда кажется, что время бежит быстрее?

Ученые утверждают, что в человеческом мозге существуют так называемые «клетки времени». Результаты научного исследования представлены в научном журнале «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Многие, вероятно, слышали такое утверждение или испытывали на самом себе, что когда человеку хорошо, то время для него летит незаметно. Ученые решили выяснить, с чем это связано.

По мнению исследователей «клетки времени», находящиеся в мозге, отвечают за то, что человек не замечает, как проносится время, когда ему хорошо, и как время «тянется», когда ему плохо.

Первоначально эти клетки были обнаружены учеными еще несколько десятков лет назад у грызунов, а последние исследования доказали их наличие у человека. Исследователи изучили мозг у двадцати семи человек, которым требовалось хирургическое вмешательство из-за возникших последствий от тяжелой формы эпилепсии.

Перед самой операцией пациентам внедрили электроды в отвечающий за эмоции гиппокамп и участок мозга, который отвечает за восприятие времени и запоминание. Выяснилось, что такты работы «клеток времени» замедляются или ускоряются в зависимости от испытываемых людьми ощущений. Когда, например, испытуемых спрашивали о том, когда завершится пандемия COVID-19, тем казалось будто дни буквально растягиваются.