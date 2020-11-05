Загадочное человекоподобное существо из Аризоны

05.11.2020, 8:20, Разное

На севере американского штата Аризона проходит откос, что образует южный край плато Колорадо. Этот откос носит название Обод Моголлона (или Кольцо Моголлона). Это живописные бесплодные пустоши с возвышающимися плато, напоминающие типичный пейзаж Дикого Запада.

Обод Моголлона представляет собой смесь из крутых склонов, каньонов и обширных сосновых лесов, где обитает множество уникальных видов птиц, растений и животных. А еще вот уже почти два века там видят загадочного зверя. С виду это существо чаще всего напоминало типичного йети – его рост намного выше 2 метров, оно покрыто длинными спутанными волосами красновато-коричневого цвета и его лицо похоже разом на человеческое и обезьянье. Оно также имеет невероятно мощный неприятный запах. Однако оно кажется намного агрессивнее, чем любой йети. Зверь якобы может нападать на туристов, кидая в них камни или преследуя. О его присутствии рядом можно узнать и по пронзительным жутким выкрикам и воплям.

На протяжении всего 19 века из региона Обода Моголлона и его окрестностей, включая Прескотт, Уильямс, Альпайн и Клифтон, поступали сообщения о наблюдении больших и злобных звероподобных людях. Однако письменные сведения о его наблюдении появились лишь в 1903 году, когда в местные газеты попала заметка о встрече человека с этим чудовищем. Существо было замечено недалеко от Гранд-Каньона очевидцем по фамилии Стивенс и его история была записана журналистами газет “Williams News”и “The Arizona Republic”.

Стивенс наткнулся на монстра, когда приплыл сюда на лодке для охоты. Едва отойдя от берега, он внезапно увидел впереди нечто крупное и человекоподобное. “Я увидел человека с длинными седыми волосами и спутанной бородой, доходившей до колен, его лицо было коричневым и сильно загорелым с огненно-зелеными глазами. Одежды на нем не было вообще, а на пальцах были острые когти, длиной несколько сантиметров. Седые волосы покрывали почти все его тело, а там где их почти не было, виднелись участки грязной кожи”.

Испуганный видом этого странного существа, Стивенс застыл на месте, стараясь не издавать ни звука, но потом решил спрятаться за большой камень. Это движение услышал монстр и тут же вскочил во весь свой двухметровый рост. Монстр издал громкий вопль, а потом взмахнул большой сучковатой палкой. Стивенс не выдержал и кинулся прочь. За несколько секунд он добежал до берега реки, где оставил свою лодку.

Еще более известный случай произошел в 1940 году, когда, на тот момент ещё юный, криптозоолог Дон Дэвис отправился в поход в Тонто-Крик вместе с отрядом бойскаутов. Посредине ночи странные звуки разбудили его и других подростков, заставив выглянуть из палатки. Они увидели как нечто крупное бродит среди палаток и роется в их рюкзаках. Когда Дэвис решил вылезти из своей палатки, он практически сразу же столкнулся с этим существом. “Оно было огромным, глаза глубоко посажены и казались невыразительными. На лице волос почти не было, но по бокам росли густые бакенбарды. Его грудь, плечи и руки были очень большими и мускулистыми, особенно плечи, каждое 16 дюймов в диаметре (40 см) не меньше. Я мог видеть, что все его тело было волосатым. Лицо и голова казались квадратной формы и подбородок был такой же квадратный”.

Напуганный Дэвис снова залез в свою палатку и съежился там, надеясь, что существо вскоре уйдет. Так оно и вышло, вскоре монстр скрылся в ночи и больше они его не видели.

С тех лет это существо наблюдали лишь эпизодически и в основном в районе резервации апачей. Однако в 2006 году существо стали видеть разом очень много людей. Местная полиция была завалена звонками от очевидцев. Они рассказывали о монстре с огромными руками и большими ногами, которое ходит очень широкими шагами.

По словам лейтенанта Рэя Бернетта, жители резервации несколько раз видели, как это существо заглядывает им в окна. И когда они звонили в полицию, то были твердо убеждены, что увиденное не было галлюцинацией. Полиция верила этим свидетелям, так как это были не пьяницы или шутники, а надежные и уважаемые в резервации люди.