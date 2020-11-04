Глава избирательного комитета Техаса опроверг слухи об участках для голосования на пеньках

04.11.2020, 11:37, Разное

После закрытия избирательных участков в Остине, штат Техас в Twitter начали поступать жалобы о странных местах для голосования.

Люди отмечали, что им приходилось голосовать не в административных зданиях, а на пеньках и лавочках в парке под присмотром пенсионеров с футболками «Отряды Трампа».

– Вы издеваетесь? Я пришла проголосовать по адресу, а там урна на пеньке стоит и пожилые женщины рядом поют кантри! — написала женщина под ником Golovach_Lena.

– ЛОЛ, ОМГ! Сегодня с трудом смог проголосовал на лавочке в центральном парке, местные бомжи все время кидали мусор в урну, — написал Jordi99.

– Вы видели участок на пересечении улицы рощи? Они урну поставили в тележку от Волмарта, хахаха! — поделилась в Twitter Jada_Stevens.

Глава избиркома Техаса поспешил опровергнуть все заявления и обвинил жалующихся в фотошопе и продажности Байдену.

– Ничего такого не было, выдумывают же люди. Лучше бы он, детина здоровая, помог пенсионерке донести урну с голосами. Понаедут из своих Калифорний, — заявил глава избиркома Техаса Pan Phillow.