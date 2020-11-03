Трамп обратится за помощью к консультантам из ЦИК Белоруссии для обеспечения процедуры прозрачности выборов

03.11.2020, 11:02, Разное

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к иностранным экспертам из ЦИК Белоруссии, которые проконсультируют Федеральную избирательную комиссию.

– Мы больше не намерены мириться с расшатанной «демократами» избирательной системой. На сегодняшний день она может генерировать только две вещи – фальсификации и подтасовки. Поэтому я принял решение попросить помощи у наших белорусских партнеров, мы пристально наблюдали за происходящим в этой стране, что в итоге лишило нас всех сомнений по поводу высочайшего уровня свободы и прозрачности организации выборов Александра Лукашенко, — рассказал президент.

Сообщается, что в день выборов 3 ноября в Вашингтон прибудет специальный борт из Минска. Точное количество и имена консультантов держится в тайне. Согласно утвержденному плану, белорусы будут учить своих коллег, как правильно осуществлять подсчет голосов и пресекать попытки вбросов на избирательных участках.

Ранее Трамп высказывался о намерении отказаться покидать свой пост независимо от результатов выборов.