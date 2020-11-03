Руни Мара и Хоакин Феникс впервые подтвердили рождение их первенца

03.11.2020, 10:50, Разное

Чуть больше месяца назад стало известно, что у Руни Мары и Хоакина Феникса родился сын – об этом миру поведал режиссер документального фильма “Гунда” Виктор Косаковский на кинофестивале в Цюрихе. Сами знаменитости долгое время хранили молчание, но сегодня дали эксклюзивный комментарий журналу People, в котором впервые подтвердили рождение малыша Ривера. Правда, основное содержание комментария – совсем не о личном, а об общей проблеме: 21 октября стало известно, что на южной границе США власти потеряли из вида родителей 545 задержанных несовершеннолетних нелегальных мигрантов.

Как новоиспеченным родителям, нам невыносимо представлять те чувства, которые бы мы испытывали, если бы у нас забрали ребенка даже на день, не говоря уже о годах. Но именно такую ситуацию переживают 545 детей и их родители. Как американцы, мы обязаны продолжать обращать внимание на тяжелое положение этих семей и добиваться ответов на вопрос, почему родители до сих пор не найдены.

… Мы должны спросить себя, такой ли мы хотим видеть свою страну? Мы действительно разделяем такие ценности? Что мы скажем нашему сыну, когда он спросит нас об этом времени и о том, как мы помогли этим испуганным, беззащитным детям, некоторые из которых могут никогда больше не увидеть своих родителей? Я надеюсь, мы сможем сказать ему, что Америка однозначно отвергла эту жестокость и сделала все, что было в ее силах, чтобы найти пропавших без вести родителей, – написали Руни и Хоакин.

Напомним, по данным Daily Mail, малыш Руни и Хоакина появился на свет в конце августа и получил имя Ривер. Такое имя было выбрано не случайно: именно так звали брата Хоакина, трагически погибшего в начале 90-х годов. Эта история в свое время потрясла большое семейство Фениксов и весь Голливуд. Начав актерскую карьеру в 10 лет и получив номинацию на “Оскар” в категории “Лучшая мужская роль второго плана” за работу в ленте “Бег на месте” всего в 18 лет, Ривер Феникс подавал большие надежды в киноиндустрии. Но в октябре 1993 года Ривер принял наркотики, причем в компании своих же братьев и сестер.

В тот роковой вечер – 31 октября 1993 года – он пошел вместе с Хоакином и их сестрой Рэйн в клуб Viper Room и с подачи своего друга, известного музыканта, принял дозу наркотиков (смесь из двух сильных наркотических средств), которая, как стало понятно практически сразу, оказалась летальной. Хоакин вызвал 911, но было уже поздно. 23-летний Ривер скончался на глазах Хоакина, несмотря на его попытки сделать искусственное дыхание.

Ривер Феникс в фильме “То, что называется любовью”

После этого Хоакин Феникс долгое время не возвращался в кино и еще дольше – не отвечал на вопросы журналистов про своего известного брата. Во многом именно поэтому он и закрывался от общения с прессой, но в недавнем интервью решил все же вспомнить прошлое:

Походы по таким клубам и это поведение не было типичным для Ривера. Если честно, я не думаю, что он на самом деле собирался так провести эту ночь. Он просто хотел сыграть для меня в клубе несколько песен, которые сам написал, но все сложилось совсем по-другому.

Также напомним, что Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодраматической истории “Она”, а встречаться начали спустя три года – после совместных съемок в фильме Гарта Дэвиса “Мария Магдалина”. По признанию Феникса, он долгое время был уверен, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства:

Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу имейлы. Раньше я никогда этого не делал – не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее.

В июле прошлого года Us Weekly сообщил, что влюбленные обручились – Руни неоднократно была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, однако эта информация до сих пор не получила подтверждения.