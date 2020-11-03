Король и королева Бутана поделились новыми портретами сыновей

03.11.2020, 10:50, Разное

Король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и королева Джецун, которых мировая пресса зовет “Кейт и Уильямом Востока”, нередко показывают общественности своих сыновей, но всегда по особым поводам. Так, последний раз мы видели младшего сына пары, родившегося в марте, 1 июля, когда было озвучено имя малыша – Джигме Угьен Вангчук. На днях же, 1 ноября, в Бутане праздновался День коронации, и по этому случаю монаршая семья поделилась серией портретов, в том числе с участием сыновей. Большая часть снимков была сделана во Дворце Деченчолинг.

Король Джигме

Напомним, о второй беременности королевы Бутана стало известно в декабре прошлого года во время масштабных празднований по случаю Национального дня страны. Король Джигме Кхесар Вангчук обратился к подданным с речью, в которой затронул как вопросы об экономических и других успехах Бутана, так и поделился личными новостями, что его супруга, королева Джецун, ожидает второго ребенка.

На свет Джигме Угьен появился в середине марта в стенах резиденции короля – дворца Лигкана. Для монарха это был двойной праздник и особое благословение, так как 19 марта в Бутане отмечают День отца. Мальчик занял второе место в очереди на престол – после своего старшего брата, которому сейчас 4 года.

До свадьбы с Джецун король Бутана считался самым завидным женихом Азии. Правление страной он принял в возрасте 28 лет и мгновенно завоевал любовь подданных. Джецун же – девушка из обычной семьи, считается одной из самых красивых во всем королевстве. Она получила образование сначала в Индии, а затем в Лондоне по специальности международные отношения. Король Бутана и его возлюбленная-простолюдинка поженились 13 октября 2012 года. На их свадьбе было 1500 гостей. И хотя местная религия позволяет многоженство, Джигме отказался от этого и живет лишь с Джецун. В 2017 году у них родился первенец. Сейчас королева – самая популярная девушка в стране, а ее и короля называют “Кейт и Уильямом Востока”.