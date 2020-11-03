Скандалы: «Парк Легенд» Егора Брыксина

03.11.2020, 10:45, Разное

23-летний сын депутата Госдумы владеет недвижимостью на миллиарды рублей

23-летнему Егору Брыксину, сыну депутата Госдумы единоросса Александра Брыксина, с партнерами принадлежит 1034,8 кв. м в небоскребе «Империя» и бизнес-центр «Парк Легенд», выяснил журнал «Компания». По оценкам экспертов, сегодня эта недвижимость может стоить около 18,6 млрд руб. Депутат Госдумы Александр Брыксин — многодетный отец. Помимо двух взрослых детей — Егора и Елизаветы, — у него есть несовершеннолетние сын и дочь. Брыксины — семья спортивная. Младший сын депутата, Максим, в 2018 году учился играть в футбол в «Футбольной школе ФК «Барселона»» BARÇA Academy. Старший — Егор, любит картинг, занимается дзюдо и даже побеждал на первенствах ЦФО. Страсть к борьбе — от отца, Брыксин-старший занимался вольной борьбой, сломал левое ухо и до сих пор возглавляет Федерацию спортивной борьбы Кемеровской области.

О спортивных достижениях дочери Елизаветы данных нет. Зато известно, что она замужем за миллиардером, владельцем ювелирной сети «585» Антоном Петровым, сыном Геннадия Петрова, которого испанская прокуратура обвиняла в создании преступного сообщества. В круг ближайших знакомых Геннадия Петрова входили депутаты Госдумы Владислав Резник и Игорь Соболевский (экс-зам главы СКР), экс министр обороны Анатолий Сердюков и многие другие.

Недвижимость в Москва-Сити

Недвижимость Егора Брыксина и его партнеров — 1034,8 кв. м, о которой узнала «Ко», находится на 50-м этаже роскошного небоскреба «Империя» в ММДЦ «Москва-Сити». Собственность, оформленная через пять ООО («Аремос», «Аинк», «Офисное», «Империя 50», «Сити 504»), согласно «Контур.Фокус», принадлежит Егору Брыксину, Елене Певзнер и Наталье Ежелевой в равных долях и сдается в аренду. Общая выручка этих компаний в 2019 году составила 74,6 млн руб.

Квадратный метр в башне «Империя» сдается за 35–50 тыс. руб. в год (включая НДС и эксплуатационные расходы). А рыночная цена помещения на сегодняшний день составляет минимум 570 млн руб.

Партнер Брыксина Елена Певзнер владеет несколькими компаниями, оказывающими услуги бухучета и аудита.

У Певзнер есть инстаграм, где ее можно увидеть в компании жены сенатора Владимира Кожина, модели Олеси Кожиной, певца Олега Газманова, адвоката Иды Достман в усадьбе «Тайны Рублёва».

Усадьба «Тайны Рублёва», как писала «Ко», — это вилла бывшего премьера РФ, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Маслово, на Рублёвке. Управляет недвижимостью Олеся Кожина, там же ее компания «Клуб «Маслово»» проводит свадьбы и прочие торжества.

Второй партнер Егора Брыксина, Наталья Ежелева, с тремя компаньонами владела долей в «Гостинице «Будапешт»» через ООО «Агропродмир». «Будапешт» контролировал девелопер Павел Фукс, который также был одним из инвесторов небоскреба «Империя» (тогда он назывался «Империя Тауэр»). Гостиница «Будапешт» обанкротилась, и сейчас на ее месте отель «Петр I». Мать Егора, Светлана Брыксина, владеет 50 % объекта. Этот факт первым заметили «Открытые медиа».

«Парк Легенд» и другие активы

У Егора Брыксина есть также 50 % в компании «Аврора Строй» (выручка в 2019 году — 17,1 млн руб.). Эта компания приобрела у ЗПИФа «Актив-ПремьерТраст» бизнес-центр «Парк Легенд» класса В+ на ул. Автозаводской, д. 23, корп. А, как следует из материалов арбитражного суда. Основатель компании Webster Константин Ковалев оценивает БЦ «Парк Легенд» в 18 млрд руб.

Бизнес-центр построен на территории бывшего АМО «ЗИЛ» в 2018 году. Площадь здания — 210 тыс. кв. м. ЗПИФ «Актив-ПремьерТраст» управляется УК «ТЭН-Девелопмент». Компания «ТЭН» выступила девелопером этого бизнес-центра, а также «ВТБ Ледовый Дворец» и ЖК «Парк Легенд». В ТЭН не смогли оперативно прокомментировать сделку с «Аврора Строй» по продаже БЦ «Парк Легенд».

Егор Брыксин и Антон Петров: единство семьи и бизнеса

В 2016 году «Аврора Строй» принадлежала ООО «Гелар Девелопмент» и Шагору Степаняну, сыну совладельца московского ТЦ «Ереван Плаза» Геннадия Степаняна. В 2015 году у Степаняна, «Гелар Групп» и Антона Петрова (шурина Егора) был бизнес-центр класса B+ «Ферро плаза» на ул. Кржижановского, через компанию «Паллау-КР».

В 2017 году «Паллау-КР» перешла в собственность Ярославу Гутнову (80 %), сыну Руслана Гутнова, сооснователя «Группы ТЭН». Тому самому, ЗПИФ, который продал Егору Брыксину БЦ «Парк Легенд».

Недавно, 7 октября, Егор Брыксин вместе с Русланом Абдо зарегистрировал компанию «Паркетрус» в г. Домодедово, где у Абдо имеется производство напольных покрытий из натуральной древесины. «Паркетрус» намерен заниматься укладкой полов и другими строительными работами.

Связаться с Егором Брыксиным не удалось. Секретарь Александра Соколова, партнера Брыксина по «Аврора Строй», обещала передать вопросы «Ко» о сделке с БЦ «Парк Легенд» своему начальнику.

Брыксин-отец и партнер-депутат

В 2019 году депутат Брыксин задекларировал почти 96,5 млн руб. дохода, его жена — 14,8 млн руб. Из имущества у депутата — земельный участок на 6200 кв. м, два дома, две квартиры (одна из них в Испании), семь машино-мест, катер Ferretti 90. У жены депутата Светланы — квартира площадью 326 кв. м в клубном доме премиального класса ЖК «Онегин» рядом с Третьяковской галереей и легковые автомобили Mercedes-Benz S500 (их количество и класс не указаны). Такая квартира в «Онегине» стоит примерно 241 млн руб.

До 2017 года у Александра Брыксина была компания «Аэропит-сервис», в 2017 году она перешла Наталье Брыксиной. «Аэропит-сервис» — это сеть ресторанов в аэропорту Шереметьево, в которую входили кафе «Хлеб& Соль», Coffeeshop Company, ресторан «Пятый океан» и др.

С 2018 года, согласно «Контур.Фокус», «Аэропит» (выручка в 2019 году — 507,7 млн руб.) принадлежит Павлу Пожигайло (60 %), Сергею Матренину (20 %) и Виталию Лавлинскому (20 %). Бывший депутат Госдумы Павел Пожигайло (2003–2006 годы), Матренин и Брыксин — вместе создавали «Аэропит» в 2004 году.

Павел Пожигайло — исполнительный директор Всероссийского хорового общества. В своем фейсбуке он разместил фото, на котором сидит рядом с президентом Путиным. А «Википедия» запомнила его фразы о том, что он «запретил бы английский язык на 10 лет, а лучше на 40», если бы стал президентом, и «закрыл бы театры».

Наталья Кузнецова