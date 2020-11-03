Скандалы: Миллиардера заподозрили в миллиардных хищениях

03.11.2020, 10:45, Разное

Арестован бывший глава и совладелец «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО до 22 декабря бывшего гендиректора и акционера холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, подозреваемого в соучастии в хищении более 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье». Он стал пятым фигурантом громкого уголовного дела, расследуемого следственным департаментом (СД) МВД. При избрании меры пресечения суд установил, что инкриминируемое миллиардеру Аржанову преступление не относится к неарестной сфере предпринимательской деятельности.

Два часа потребовалось Тверскому районному суду на рассмотрение ходатайства СД МВД РФ об аресте бывшего гендиректора «ТНС энерго» 48-летнего Дмитрия Аржанова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как следует из решения суда, бизнесмен будет находиться под стражей в течение 1 месяца и 22 суток, он подозревается в совершении тяжкого преступления, не все участники которого еще установлены. При этом причастность Дмитрия Аржанова к хищению миллиардов подтверждается материалами дела, заключением специалиста, установившего причинение значительного ущерба «Россетям» действиями топ-менеджеров «ТНС энерго», а также показаниями свидетелей и самих фигурантов расследования. В частности, в деле говорится, что причастность Дмитрия Аржанова к махинациям с оплатой электроэнергии засвидетельствовал гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, единственный из задержанных по этому делу, кого Тверской райсуд заключил под домашний арест.

Защита Дмитрия Аржанова, не признающего свою вину, предлагала ограничиться в отношении него залогом или домашним арестом, однако суд счел, что в данном случае альтернативные меры пресечения неуместны.

Тем более что в ходе судебного заседания было установлено, что инкриминируемое Дмитрию Аржанову преступление не относится к совершенным в ходе предпринимательской деятельности.

Таким образом, Дмитрий Аржанов оказался уже пятым фигурантом дела о хищении средств, которые от «ТНС энерго» рассчитывали получить «Россети». 30 октября судом были удовлетворены соответствующие ходатайства СД МВД в отношении гендиректора холдинга Сергея Афанасьева, его супруги, бывшего члена совета директоров ТНС, и заместителя гендиректора по управлению дочерними обществами Софьи Афанасьевой, заместителя гендиректора—исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова.

Уголовное дело о хищении в одном из крупнейших независимых энергосбытовых холдингов страны — ПАО «ТНС энерго» — СД МВД возбудил 22 октября. Основанием для этого послужило заявление руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье», в котором говорилось, что ТНС, совладельцем и председателем которой является президент ЦСКА Евгений Гинер, с августа 2011 года по октябрь 2020 года отправляла получаемые от потребителей энергии средства на сторонние проекты, в том числе за границу, при этом ее поставщика вводили в заблуждение, показывая документы о неплатежах.

Дмитрий Аржанов является бывшим мажоритарием «ТНС энерго» — через кипрскую Sunflake Limited он контролировал до 53% сбытовой компании, занимал пост гендиректора «ТНС энерго» в 2012–2017 годах. После прихода в «ТНС энерго» структур «Ростеха», выкупивших у офшорной Sunflake Limited 25%, Дмитрий Аржанов покинул пост руководителя компании, но остался в ней в должности советника гендиректора, а также входил в ее совет директоров. Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют «Гарант Энерго» и банк «Российский капитал». В последний раз Forbes оценивал активы Дмитрия Аржанова в 2014 году, на тот момент они достигали $1 млрд.

Юрий Сенаторов, Татьяна Дятел