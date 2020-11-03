Кто создал загадочные пещеры Хуашань в Китае?

03.11.2020, 7:12, Разное

Пещеры Хуашань – комплекс огромных рукотворных пещер и одно из популярнейших туристических мест у жителей Китая. Однако несмотря на свою популярность, до сих пор доподлинно неизвестно кто и когда создавал их. Как неизвестна и конечная цель таинственных строителей.

Пещеры Хуашань располагаются в провинции Аньхой. Их традиционно связывают с горой Хуаншань, входящей в священное пятигорье Китая. Хуаншань переводится как цветущая гора. Такое название было получено потому, что пики этих пяти гор напоминают цветок лотоса. Здесь располагается большое количество даоских монастырей, пагод и других важных для религиозного паломничества мест. Кроме того, здесь же находится немалое количество построек династий Мин и Юань, относящихся к XI-XVII векам. По этой причине гора Хуаншань была внесена в список природного наследия ЮНЕСКО.

Кто создал загадочные пещеры Хуашань в Китае

Несмотря на очень схожие названия, гора Хуаншань располагается достаточно далеко от пещер Хуашань – необходимо сутки проехать на поезде. Поэтому иногда путают принадлежность пещер, приписывая их расположение непосредственно к горе Хуаншань. (Стоит отметить, что там пещеры тоже есть, но не такие интересные).

Но вернемся к пещерам Хуашань. Комплекс состоит из известных на сегодняшний день 36 пещер. Обнаружены они были относительно недавно – в 1999 году. Тогда случайно наткнувшийся на них местный житель, сообщил о своей находке властям. С тех пор началось активное их изучение и освоение. Часть пещер были частично или полностью затоплены водой. Так, например, из пещер под номерами 2 и 35 вода откачивалась тремя насосами на протяжение 12 дней. Общий объём удаленной воды составил 18000 тонн.

Самое удивительное в пещерах Хуашань – это масштабы. Они поражают. Например, площадь пещеры Хуанькси достигает 4800 квадратных метров при протяженности 140 метров. А самая большая из комплекса Хуашань, под названием «Подземный дворец», имеет площадь 12600 квадратных метров. Многие исследователи и посетители не перестают задаваться вопросами кто, когда и зачем мог проделать такие масштабные работы по созданию настолько колоссального комплекса. Но ответа на эти вопросы нет. Причиной тому является полное отсутствие письменных или каких бы то ни было иных упоминаний о работах по созданию пещер Хуашань. Такое молчаливое единение исторических хроник вызывало огромное количество версий о происхождении и назначении пещер. Начиная с того, что их могли использовать для того, чтобы квартировать армии или проводить тайные духовные практики. И заканчивая следами то ли ресурсодобывающих работ высокоразвитой цивилизации, то ли неудачной заготовкой для бункера тех же неизвестных предков. Такие версии хоть и кажутся на первый взгляд фантастическими, могли бы объяснить отсутствие упоминаний о пещерах Хуашань.

Китайские ученые пытались датировать пещеры по найденным в них керамическим изделиям. В результате пришли к выводу, что примерное время их создания – эпоха Династии Цзинь (265-420 гг нашей эры). Этот же возраст подтверждают исследования сталактитов.

Огромное количество следов зубил на стенах и потолке не оставляют сомнения в том, что пещеры именно рукотворные. Об этом же говорится в официальных китайских описаниях объекта. Однако, кроме следов ручных инструментов, некоторые участки обработанных поверхностей оставляют сомнения в использовании только ручного труда, но об этом чуть позже. Здесь же хочется ещё отметить, что в пещерах не найдено следов костров или копоти. Это приводит к дополнительным вопросам о том, какими именно средствами освещалось пространство при проведении столь масштабных и длительных работ.

Кроме этого, ряд китайских источников утверждают, что в пещерах Хуашань практически полностью отсутствует эхо. Упор в источниках делается на то, что идеальное звукопоглощение не является случайным фактором. Однако так это или нет – вопрос открытый.

Много споров ходит и о скальной породе, в которой находятся пещеры. Неоднократно встречались упоминания, что это гранит. Однако, судя по всему, материалом являются различные виды песчаников. Путаница произошла именно из-за отождествления названий Хуашань и Хуаншань. Порода горы Хуаншань – гранит, пещерного комплекса Хуашань – песчаник (или кварцит).

При посещении части открытых на сегодняшний день пещер Хуашань действительно не покидает ощущение приспособленности комплекса под нахождение людей. Здесь есть и каменные мосты, и лестницы, различные переходы, а стены подпирают массивные скальные колонны. Сталкиваясь с таким тщательным подходом зодчих к облагораживанию скальных пространств, почти не остаётся сомнений в существовании единого плана, которого строители неукоснительно придерживались.

И всё же есть некоторые нюансы, отбрасывание которых может повлечь за собой сваливание в непростительную для исследователей ошибку.

Несмотря на то, что пещеры Хуашань везде (в том числе, в официальных китайских источниках) упоминаются как рукотворные, разговоры о том, что породу полностью выбирали во время их создания нет. Эта тема обсуждается как одна из загадок, потому что масса такой выборки колоссальна, но её не обнаружено. Ответом на этот вопрос, вероятно являет тот факт, что за пределами эмоциональных обсуждений объекта, о пещерах говорят как о карстовых, а значит огромные полости могли образоваться естественным путём, а уже позже их начали облагораживать. В такой ситуации труд создателей пещер хоть и продолжает вызывать непритворное уважение и даже изумление, но уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

Ещё одно косвенное подтверждение такой версии приходит из Южной Америки, где в последнее время в песчаниках и кварцитах Столовых гор были открыты пещеры Абисмо Гай Коллет, глубиной 671 метр (2006 год) и Куэва Охос де Кристал, протяженностью 16 км (2009 год). Эти пещеры имеют также карстовое происхождение. И при определенных условиях кварцит может растворяться водой. В пещерах Хуашань воды, как уже ранее упоминалось, было предостаточно.

Ещё один фактор – это слоистая структура горы. Порода в пещерах может отваливаться кусками, что также упрощает процесс обработки поверхности. Однако всё равно на стенах и потолке пещер присутствуют следы, которые можно отнести к горнопроходческой технике или отбойным молоткам. И, вероятно, эта техника там присутствовала, но… современная. И вот почему.

В китайском менталитете отсутсвует чувство старины. Например, если сгорает древнее здание, например X века, на его месте отстраивают новое по примеру утраченного. А на вопрос о том, каким периодом датировать это строение, получаешь весьма однозначный ответ, что тем же Х-ым веком. Фундамент тот же, а новодел – ну так это почти точная копия, а значит можно проводить прямую параллель. Для нас это может показаться странным, однако есть яркий пример современной “древности” Китая – Великая китайская стена.

В дополнение к этому оказывается, что часть облагороженной территории Хуашаньским пещер является новоделом. Те самые мостики и ступеньки – это современный бетон. Перед тем, как открыть часть комплекса для туристов, его хорошенько подлатали, сделали максимально удобным, расставили осветительные приборы. Похоже, что и каменные колонны, если и не сделали заново, то усилили современным раствором.

В завершение хочется отметить следующее. Некоторый ореол загадочности в вопросе происхождения пещер может носить вполне осознанный характер. Чем больше тайн, тем выше популярность места. Именно поэтому за наследием древней высокоразвитой в техническом отношении цивилизации гоняются по всему миру. Особенно там, где его нет.

И это удивляет больше всего. В том же Египте или Южной Америки таких следов масса, но их либо не замечают, либо объясняют очень зыбкими версиями и гипотезами. В то же время, памятникам, происхождение которых может вполне уложиться в существующую картину древней (или совсем не древней) истории, приписывают весьма эфемерные связи и объяснения, тем самым бросая тень на реальные очень и очень неоднозначные в своём происхождении артефакты.

Впрочем, касательно пещерного комплекса Хуашань однозначные выводы делать нельзя. Несмотря на то, что на данный момент объект выглядит смесью ручной работы и современного облагораживания с использованием техники и бетона на вполне природных пещерах, фотографии могут быть обманчивыми, а рассуждения, в условиях малого количества информации, где-то ошибочными. Надеемся, что в будущем появится больше информации и о проводимых здесь в начале нулевых годов работах, и о том, в каком же изначальном состоянии находились пещеры.

На ряд вопросов можно будет ответить и по результатам экспедиции, которую, возможно, удастся организовать в рамках изучения наследия древних цивилизаций на территории современного Китая.