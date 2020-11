Господь, жги, уже совсем ничего не жалко

03.11.2020, 6:35, Разное

Беспощадный пиарщик

Девочки, оказывается, досье на Дональда Трампа от 2016 года практически целиком написано усилиями бывшего британского разведчика Кристофера Стила (уволенного, похоже, за алкашку) на основе показаний крепко выпивающей российской пярщицы Ольги Галкиной, проживающей (как и полагается вечно бухому российскому пярщику) на Кипре.

Ольгу, как сообщает нам Wall Street Journal, уволили из компании XBT, где она каким-то образом работала, а та, оставшись без средств к существованию, нашла выходы на жаждавших комиссарского тела западных шпионов-неудачников, и рассказала им о связях Трампа с русскими хакерами.

По свидетельствам наших пташек, Галкина полрынка обошла с безумными историями о своей жизни. А вот характеристика из WSJ: “According to the statement, which was reviewed by the Journal, Ms. Galkina was chronically showing up late to work, sometimes appearing drunk”.(“Согласно заявлению, с которым ознакомился Journal, госпожа Галкина хронически опаздывала на работу, иногда появляясь пьяной”.)

На основе всего этого ФБР и начали свое расследование, которое чуть было не стало основанием для импичмента товарища Дональда. И, как оказалось, Бюро не имело на то ни малейшего права.

Давно так, девочки, не орали в голосину. Господь, жги, уже совсем ничего не жалко.

WSJ

WSJ News Exclusive | Russian in Cyprus Was Behind Key Parts of Discredited Dossier on Trump

A Wall Street Journal investigation and declassified interviews point to the identity of “Source 3” as a disgruntled PR executive with a “vast network” of sources.

Первоисточником досье о сговоре Трампа с Россией оказалась бывшая вице-мэр Саратова

28 ОКТЯБРЯ 2020 Петр Мироненко

The Wall Street Journal нашел первоисточника части самых серьезных обвинений против Трампа о сговоре с Россией из досье, составленного в 2016 году бывшим агентом «Ми-6» Кристофером Стилом. По версии издания, им была бывшая журналистка РИА «Новости» Ольга Галкина, после этого работавшая главой пресс-службы губернатора Саратовской области и вице-мэром Саратова, а затем — пресс-секретарем Ростехнадзора. По версии WSJ, Галкина была обижена на бывшего работодателя — компанию Webzilla, которой и приписала взлом выборов 2016 года.

40-летняя Ольга Галкина была источником самых критических обвинений против Трампа в сговоре с Россией, которые не подтвердились в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет WSJ со ссылкой на материалы ФБР и рассекреченные документы. Личность Галкиной как источника из доклада подтвердил изданию высокопоставленный сотрудник американской разведки.

Речь идет, в частности, об утверждениях, что компания Webzilla, принадлежащая выходцу из РФ Алексею Губареву, участвовала во взломах во время президентских выборов 2016 года, а также о тайной встрече юриста Дональда Трампа Майкла Коэна с сотрудниками российской разведки в Праге в середине 2016 года. На встрече якобы обсуждалась оплата и сокрытие работы русских хакеров, утверждалось в досье.

Согласно резюме Галкиной, она родилась и окончила университет в Перми, а в начале 2000-х переехала в Москву. В середине 2000-х работала парламентским корреспондентом РИА «Новости», затем — руководителем пресс-службы губернатора Саратовской области и вице-мэром Саратова, руководителем проектов в PR-агентстве КРОС, пресс-секретарем Ростехнадзора, а затем — в департаменте интернет-проектов газеты «Газета». По словам знакомого Галкиной, с которым поговорил The Bell, она также работала в пресс-службе московского стройкомплекса, но в ее резюме это не указано.

С середины 2010-х Галкина жила на Кипре и работала PR-менеджером в одной из дочерних компаний холдинга XBT, в который входит Webzilla. В 2016 году к ней обратился сотрудник агентства Кристофера Стила Игорь Данченко — как и Галкина, уроженец Перми. Он попросил ее помочь в поиске компромата на Трампа.

В этот момент Галкина находилась в конфликте со своим работодателем, который грозил ей увольнением, пишет WSJ. В ответ на сообщение об увольнении, как утверждал обратившийся в кипрскую полицию начальник Галкиной, с ним связался ее знакомый, предупредил о серьезных проблемах и пригрозил смертью, если он не заплатит за увольнение компенсацию €10 000. В заявлении (с ним ознакомился WSJ) также было сказано, что Галкина постоянно опаздывает на работу и приходит в офис в нетрезвом виде. Но официального хода заявлению сотрудник давать не стал.

В ноябре 2016 года Галкина была уволена, а через несколько недель передала Данченко информацию для досье, в том числе с обвинениями в адрес Webzilla, пишет WSJ.

На вопросы WSJ Галкина не ответила, хотя их получение подтвердила. The Bell отправил Галкиной запрос о комментарии.

Досье Стила, которое отказались публиковать крупные американские СМИ, но в январе 2017 года опубликовал сайт Buzzfeed, стало отправной точкой для начала скандала в США с обвинениями Трампа в сговоре с Россией. Позже расследование спецпрокурора Роберта Мюллера пришло к выводу, что хакерские атаки на штаб Хиллари Клинтон были срежиссированы Кремлем и выполнены хакерами, работавшими на военную разведку ГРУ. Но факта сговора Трампа с Россией расследование не подтвердило.