Раса демонов и воинов – Ракшасы

03.11.2020, 17:51, Разное

Согласно индуистским верованиям, ракшасы были страшной опасностью для всех живых существ, и особенно для их врагов.

Перерождение демонов

Воины-ракшасы были наделены экстрасенсорными и магическими способностями, дополнительно подпитываемыми могущественной божественной энергией, известной как кундалини.

Одна история рассказывает, что когда ракшасы умирают, их судит великий царь Равана. Те из ракшасов, которые обладали великой магической силой и хитростью, перерождаются еще более могущественными существами.

Их величайший ракшаса, Равана, тоже когда-нибудь вернется, потому что, как и предсказывал Равана перед своей последней битвой, он еще раз переродится в этот мир.

Его задачей будет навсегда поработить мир. Однако это будет сложно, так как его древний враг также однажды вернется с пылающим мечом и верхом на белом коне.

Кто такие ракшасы?

Ракшасы жили в деревьях, забытых пещерах и далеких горных склонах.

Считалось, что ракшасы были отчасти животными, а отчасти людьми, однако их внешний вид, кажется, сильно различается в различных источниках. Согласно индуистским религиозным текстам, Ведам, у них было пять ног и ужасное тело, залитое кровью. Более поздние изображения показывают, что у них лица цвета меди, огненно-рыжие волосы, длинные языки и торчащие клыки. У некоторых из них были длинные руки, некоторые были толстыми, а другие худыми.

Им давали много разных имен, таких как каннибалы, кусаки, ночные преследователи, вампиры, темные лица и многие другие.

Их взгляд считался устрашающим, как и ужасный рев. Их каннибализм, убийство животных и людей, разрыва их тел очень необычным и ужасным образом сеют страх.

Как опытные оборотни, способные изменить свой внешний вид в любой момент, ракшасы были мастерами обмана. Эти отвратительные демоны были даже в состоянии выглядеть красиво (особенно женщин-ракшасов), чтобы удовлетворить свои планы обманывая людей.

Ракшасы символизируют тамас – темную природу

Согласно индуистским верованиям, ракшасы символизируют темную природу тамаса, которая включает в себя множество негативных качеств, включая ненависть, доминирование, агрессивность, месть, самоуничтожение, невежество.

Слово «ракшасы» (демоны) связано с тамасом – одним из трех так называемых гун (качеств). Два других – это Саттва и Раджас, согласно индуистской философии.

Эти три качества (гуны) – первичные энергии, из которых произошла вселенная. Качества, приписываемые Дэвам (Богам), отождествляются с Саттвой; у Манушьи (людей) с раджасом, а у ракшасов (демонов) с тамасом.

Тамас причиняет раны и неописуемые страдания, что несовместимо с дхармой, старой и очень сложной концепцией, имеющей множество значений в индийских религиях, таких как индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм и другие.

Возможно, наиболее прямое значение слова «Дхарма» – это « правильный образ жизни » и «путь правоты ».

Ракшасы служили Брахме

Согласно индуистским верованиям, ракшасы раньше служили Брахме, богу-творцу и одному из индуистов Тримурти, как хранители драгоценных первозданных вод земли. Эти ужасные существа были творением Брахмы, чтобы защитить океан от тех, кто пытался украсть эликсир бессмертия — амриту, из глубин космического океана.

Со временем они изменились, стали настоящими монстрами и отвернулись от него.

В результате своего вырождения они начали демонстрировать свою каннибалистическую и злую природу, насиловать женщин, пить кровь, причинять вред людям и животным. Их любимым временем активности была ночь.

Самым известным представителем ракшасов был царь Ланки – Равана, который похитил Ситу, жену царя Рамы, седьмого аватара бога Вишну, одного из его самых популярных воплощений наряду с Кришной и Гаутамой Буддой, как рассказывается в Рамаяне (знаменитый эпос Древней Индии).

История Раваны только подчеркивает все отрицательные качества ракшасов, как злых демонов, которые также могут воплощаться в человеческих телах. Многие индуисты строго запрещают произносить имя «ракшаса», потому что это может спровоцировать злого духа.

Есть ли способ убить демона ракшаса?

Считается, что экзорцизм, сложная и опасная часть магии, может убить ракшасов. Кроме того, продолжительное пребывание на солнце и сжигание существа дотла могут быть еще одним эффективным способом избавиться от него.