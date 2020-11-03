Кобольды: Хранители шахтеров и подземных сокровищ

03.11.2020, 6:31, Разное

Кобальды, известные в различных мифологиях под разными именами, такими как «Молоток», «Коблинау», «Кобольд» или «Скарбник» (казначей), считались разновидностью фей, которые имели жилища в скалах и расщелинах, но их дома были невидимы для глаз смертных.

Подземные озорники

Они издавали звуки и стуки, чтобы объявить о своем присутствии, присутствии металлов и минералов, или они могли помочь шахтеру, давая полезные предупреждения о надвигающейся опасности.

Эти уродливые и зачастую непослушные создания крали свечи, прятали одежду и кирки. Иногда они проявляли злобу, угрожая шахтерам во время их тяжелой и опасной работы.

Вера в этих духов когда-то была широко распространена, особенно в кельтских районах, например, в Уэльсе и Корнуолле. В немецком фольклоре кобольды («добрый дом» или «разбойник») – это вид фей, очень похожих на английских колотушек, получающих удовольствие от шуток над людьми.

Изначально кажется, что они родом из Корнуолла, но в Европе существует множество вариаций. В Финляндии они известны как Парас, а в Шотландии – Черные гномы.

Славянские верования

Всех этих существ объединяет то, что они могут помочь шахтерам или наоборот создать им проблемы.

В древнеславянских верованиях есть «дух, живущий под землей (особенно в шахтах), охраняющий природные ресурсы земли и клады. Так называемый казначей (по-польски «Скарбник»). Люди верили, что дух был правителем подземного царства, который забирал души шахтеров, погибших под землей.

«Казначей» чаще всего появлялся в виде старого бородатого шахтера с факелом в руке, он мог также принимать форму козла, лошади, собаки, мыши, лягушки, паука, мухи. С таким же успехом он мог быть невидимым. Шахтер мог почувствовать его присутствие или услышать стук.

Худшее, что можно сделать, – это ругаться или свистеть. Кобальд этого не любит, поэтому горняки оставляли нескольких человек, чтобы подружиться с духом. В Германии горняки встречали молотильщиков, снимая шлемы, перед тем, как войти в шахту.

Вера в сверхъестественное

В Богемии, историческом регионе в центральной Европе, по бокам которого находятся Германия, Польша, чешский исторический регион Моравия и Австрия, древние люди также верили в кобальдов, подземное существо, известное как haus-schmiedlein («маленькие кузнецы»).

Мифологические духи Богемии также ассоциировались со звуком кузнеца, усердно работающего на наковальне или с горняком.

Довольно легко понять, что темная, замкнутая и опасная внутренняя часть шахты будет способствовать формированию веры в сверхъестественных существ и других суеверий, которые «окружали» трудолюбивых шахтеров.

Многие шахтеры считали их призраками темных подземных царств, и, чтобы сохранить их хорошую сторону, шахтеры оставляли им часть своей еды.