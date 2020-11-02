 

Генеральный директор Coca-Cola признался, что в 70-х компания избежала банкротства благодаря украденному рецепту советского «Байкала»

02.11.2020, 19:37, Разное

Российский производитель напитков «Черноголовка» подал в суд на Coca-Cola Company за нарушение авторских прав на рецепт безалкогольного напитка Coca-Cola. В иске утверждается, что состав и вкус американской газировки идентичен российскому напитку «Байкал», производимому по той же технологии с начала 1973 года. По результатам исследований, начиная с 1975 года, вкус Coca-Сola начал меняться в сторону своего советского аналога.

Сначала американская компания отрицала нарушение патентных прав, но позже генеральный директор Coca-Cola дал интервью, в котором признал этот факт. По его словам, в начале 70-х компания терпела большие убытки из-за ограниченного предложения по товарам и была на грани банкротства, пока один из сотрудников ЦРУ, работавший дипломатом в СССР, не привез оттуда сувенирную бутылку «Байкала», которую позже показал своим начальникам.

Технические директора были удивлены насыщенным вкусом напитка и его приятным ароматом, а генеральный директор заявил, что вопрос владения рецептом «Байкала» будет ключевым для выживания Coca-Сola. Имея связи в агентстве национальной безопасности США, Coca-Сola завербовала молодого аспиранта всесоюзного научно-исследовательского института пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП), где и был разработан рецепт «Байкала», который позже он, по секретным каналам связи США, передал зашифрованный рецепт на завод Coca-Сola в Атланте, Штат Джорджия.

«Продажи пошли вверх, на нас дождем лились деньги, когда мы начали производство нашей газировки по новому рецепту. В супермаркетах полки с Coca-Cola пустели за считанные секунды. Мне стыдно, что нам пришлось прибегнуть к воровству, но это было залогом нашего выживания», — заявил в интервью генеральный директор Coca-Cola Company Джеймс Куинси.

Признание американцев не повлияло на решение руководства «Черноголовки», и они будут требовать в суде возмещение ущерба в размере 110 миллиардов долларов за кражу интеллектуальной собственности компании и СССР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: Ущерб России из-за глобального потепления, ЕЦБ спасает мир и замена сланцевой нефти

11.09 / В Прокопьевске обрушившаяся стена старого дома убила 11-летнюю девочку

22.10 / Телеведущий Михаил Шац сообщил, что заразился коронавирусом

29.08 / Военный эксперт рассказал о преимуществах российской ПВО и мощных БПЛА для войны нового поколения

26.06 / Пиявка залезла в половой орган мужчины и высосала пол-литра крови

13.10 / Садистски избит ОМОНом в Минске брат Героя Беларуси Дарьи Домрачевой

12.10 / «Нас свои же и разбомбили»

23.10 / Математические способности у детей зависят от определенных генов

26.09 / Челябинцы 5 км несли на руках автомобиль через лес, чтобы избежать платного участка трассы

27.07 / У капитана “Реал Мадрида” Серхио Рамоса родился четвертый сын

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска