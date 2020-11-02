Генеральный директор Coca-Cola признался, что в 70-х компания избежала банкротства благодаря украденному рецепту советского «Байкала»

02.11.2020, 19:37, Разное

Российский производитель напитков «Черноголовка» подал в суд на Coca-Cola Company за нарушение авторских прав на рецепт безалкогольного напитка Coca-Cola. В иске утверждается, что состав и вкус американской газировки идентичен российскому напитку «Байкал», производимому по той же технологии с начала 1973 года. По результатам исследований, начиная с 1975 года, вкус Coca-Сola начал меняться в сторону своего советского аналога.

Сначала американская компания отрицала нарушение патентных прав, но позже генеральный директор Coca-Cola дал интервью, в котором признал этот факт. По его словам, в начале 70-х компания терпела большие убытки из-за ограниченного предложения по товарам и была на грани банкротства, пока один из сотрудников ЦРУ, работавший дипломатом в СССР, не привез оттуда сувенирную бутылку «Байкала», которую позже показал своим начальникам.

Технические директора были удивлены насыщенным вкусом напитка и его приятным ароматом, а генеральный директор заявил, что вопрос владения рецептом «Байкала» будет ключевым для выживания Coca-Сola. Имея связи в агентстве национальной безопасности США, Coca-Сola завербовала молодого аспиранта всесоюзного научно-исследовательского института пиво-безалкогольной промышленности (ВНИИ ПБП), где и был разработан рецепт «Байкала», который позже он, по секретным каналам связи США, передал зашифрованный рецепт на завод Coca-Сola в Атланте, Штат Джорджия.

«Продажи пошли вверх, на нас дождем лились деньги, когда мы начали производство нашей газировки по новому рецепту. В супермаркетах полки с Coca-Cola пустели за считанные секунды. Мне стыдно, что нам пришлось прибегнуть к воровству, но это было залогом нашего выживания», — заявил в интервью генеральный директор Coca-Cola Company Джеймс Куинси.

Признание американцев не повлияло на решение руководства «Черноголовки», и они будут требовать в суде возмещение ущерба в размере 110 миллиардов долларов за кражу интеллектуальной собственности компании и СССР.