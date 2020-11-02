Правительство Германии дало Blizzard 30 дней на удаление расовых и классовых различий в World of Warcraft

02.11.2020, 18:37, Разное

Министр информационных технологий ФРГ Хильда Цурзиммер дала компании Blizzard Entertainment 30 дней на устранение расовых и классовых различий в онлайн-игре World of Warcraft. Как указано в письме, члены германского правительства единодушны во мнении, что никаких рас не существует.

В случае отказа выполнить требование немецких властей Blizzard может грозить запрет деятельности на территории Евросоюза и крупный штраф. Компании необходимо убрать из игры такие понятия, как «орк», «человек», «паладин», «маг» и «гном», а также избавиться от внешних и игромеханических различий между такими персонажами. Отдельным пунктом выделено требование прекратить дискриминировать рост персонажей по расовому признаку: в немецком правительстве указали, что слишком низкий рост гномов ущемляет права и чувства игроков, выбирающих их в качестве игровых персонажей.

«Ранее Blizzard сделала шаги в сторону отказа от дискриминации, разрешив любые цвета кожи для любых персонажей, но этого мало. Нам кажется несправедливым, что одни персонажи имеют малый рост и метают огненные шары, а другие – огромного роста и пользуются двуручным молотом. В этом явно содержится намёк на печальные истории, омрачённые холокостом и апартеидом. Чем раньше мы покончим с подобными различиями, тем быстрее игра сможет получить аккредитацию на территории Евросоюза», — сказала Хильда Цурзиммер.