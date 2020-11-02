Джанлука Вакки устроил впечатляющий сюрприз возлюбленной Шэрон Фонсеки и их дочери после выписки из роддома

02.11.2020, 18:20, Разное

На прошлой неделе танцующий миллионер Джанлука Вакки и его возлюбленная, модель Шэрон Фонсеки, впервые стали родителями: на свет появилась их дочь Блу Иерусалима. Можно не сомневаться, что эта девочка будет получать все лучшее с самых детских лет – к такой жизни привык ее отец. Но пока маленькая Блу не может оценить красоту поступков папы, он удивляет ее маму. Вчера Шэрон выписалась из роддома, и Джанлука устроил ей трогательную и совершенно точно – незабываемую – встречу дома.

Джанлука распорядился украсить всю территорию вокруг дома большими розовыми шарами, слонами, жирафами, цветами и плюшевыми медведями, а на главные ворота повесили гигантский нежно-розовый бант. В самом доме Шэрон ждал стол, накрытый всевозможными десертами в бело-розовых оттенках. Видео сюрприза Джанлука, конечно, не забыл опубликовать в Instagram.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)31 Окт 2020 в 9:35 PDT

Напомним, Джанлука стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала, особенно в российском сегменте соцсети – осенью 2016-го Джанлукка прилетал в Москву на эфир к Андрею Малахову, который принес Первому каналу отличные рейтинги.

В 2017 году Джанлука и Джорджия расстались, после чего появилась информация о том, что миллионер – не такой уж миллионер, как хочет казаться. Итальянский банк BPM наложил арест на его имущество в связи с тем, что тот, увлекшись демонстрацией в соцсетях своей безоблачной богемной жизни, не сумел рассчитаться с долгами. По сообщению издания Corriere della Sera, суд арестовал имущество Вакки на сумму 10,5 миллионов евро – речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе. На эту сумму холдинговая компания Джанлуки First Investments взяла кредит у Banco BPM, кроме того, сам танцор не полностью выплатил заем в 6 миллионов евро другому банку, взяв эти деньги на покупку виллы в Порто-Черво. Отмечается, что свои миллионы Вакки заработал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе – компании Industria Macchine Automatiche (IMA). При этом сам Джанлука не выполняет реальных функций, получая 5 миллионов евро в год за то, что, по его словам, “не вмешивается в управление”.

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