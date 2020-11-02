Лукашенко сообщил о готовности принять на службу в ОМОН доцента Соколова

02.11.2020, 17:02, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о планах по созданию иностранного легиона ОМОНа. Преимущественно подразделение будут пополнять россияне по контракту. Одним из них белорусский лидер видит кандидата исторических наук, доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и находящегося в СИЗО.

«Я смотрел его реконструкции. Он замечательный специалист по Франции. Соколов обладает всеми навыками, которые нужны омоновцу. Он не будет сентиментален в отношении детей или женщин. Тем более, какие же это дети? За детьми должны следить родители, а место настоящей женщины на кухне, а не на митинге. А по поводу дела Соколова. Ну ошибся мужик раз, с кем не бывает? Претензии к нему есть у россиян, белорусское законодательство он не нарушал», — заявил Лукашенко.

Президент гарантировал бойцам иностранного легиона официальное трудоустройство, социальный пакет и приоритет при желании приобрести белорусское гражданство. По словам Лукашенко, уже поступило более тысячи заявок из разных стран мира.