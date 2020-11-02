Скандалы: Малофеев обретает «Родину»

02.11.2020, 16:15, Разное

Православный олигарх может стать главным инвестором партии перед выборами нового состава Госдумы

В минувшую субботу в Москве открылся VI съезд «Союза добровольцев Донбасса», на котором председатель правления союза Александр Бородай сообщил о планах организации принять участие в выборах в Госдуму при поддержке партии «Родина». Одним из почётных гостей съезда стал православный олигарх Константин Малофеев, активно поддерживающий СДД. Бородай заявил, что «Союз добровольцев Донбасса» заключит союз с партией «Родина», поскольку они давно сходятся в политических взглядах.

Лидер партии Алексей Журавлёв в 2017 году посещал территории непризнанных Луганской и Донецкой народных республик, а теперь активно поддерживает деятельность СДД. В свою очередь, Бородай выступал на VI съезде «Родины», прошедшем в июле 2020 года. Он назвал Журавлёва и «Родину» «настоящими боевыми товарищами».

В Союз добровольцев Донбасса входят бывшие участники военных действий в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Возглавляет союз бывший премьер ДНР Александр Бородай. Исполнительный директор СДД Андрей Пинчук участвовал в присоединении Крыма и был первым министром госбезопасности ДНР.

На субботнем форуме Бородай представил манифест из 14 пунктов. В нём, в частности, говорится об активизации борьбы с коррупцией, в том числе путём химической кастрации коррупционеров, а также проведение новой пенсионной реформы.

Планируется, что после заключения соглашения с «Родиной» добровольцы войдут в российскую политику и будут участвовать на выборах разных уровней — в том числе на предстоящих выборах Госдумы. При выдвижении от «Родины» сторонникам и выходцам из ДНР и ЛНР не придётся собирать подписи для выдвижения.

Бородай также заявил, что в скором времени члены союза станут руководителями двух региональных отделений «Родины».

Среди почётных гостей съезда были анонсированы лидер «Родины» депутат Госдумы Алексей Журавлёв и бизнесмен Константин Малофеев, но присутствовал и выступал только последний. Журавлёв не ответил на вопросы «Открытых медиа» к моменту публикации.

Никакого соглашения с «Родиной» в публичной части форума подписано не было. Пресс-секретарь СДД Мария Коледа в разговоре с «Открытыми медиа» сообщила, что соглашение только планируется подписать, точную дату, на которую запланировано это событие, она назвать не смогла и отказалась от других комментариев.

Присутствовавшим на съезде журналистам, среди которых был и корреспондент «Открытых медиа», Малофеев сообщил, что сам выдвигаться в депутаты не планирует. На вопрос о том, будет ли он финансировать предвыборные кампании кандидатов от «Союза добровольцев Донбасса», Малофеев ответил, что «это вопрос для внутреннего обсуждения», но пока таких планов нет. Малофеев также опроверг слухи о своих планах по покупке «Родины».

Константин Малофеев — консервативный бизнесмен, которого называют «православным олигархом». Был основателем и генеральным продюсером телеканала «Царьград ТВ», сейчас является председателем совета директоров группы компаний «Царьград».

Малофеев уже пытался войти в большую политику с помощью другой партии — «Справедливой России». В начале 2019 года для него в партии переписывали устав и готовили новую должность — первого зампреда партии с расширенными полномочиями в сфере кадров. Но в том же 2019 году Малофеев покинул партию, так и не войдя в руководство: его появление вызвало недовольство части партактива.

Тем не менее три собеседника «Открытых медиа» в окружении Журавлёва и Малофеева сообщают, что в настоящий момент идут переговоры об участии православного олигарха в финансировании партии или даже о полной её покупке Малофеевым. В последнем раунде переговоров с Журавлёвым, помимо Малофеева, участвовал также бизнесмен Евгений Пригожин, указывает один из собеседников. Об интересе последнего к сотрудничеству с «Родиной» в конце октября сообщала «Медуза».

«Но пока есть много вопросов относительно распределения полномочий между командами Журавлёва и Малофеева, а также об объёмах и целях инвестиций в партию», — объяснил источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседника издания из администрации президента, Малофеев ожидал одобрения от АП своей легализации в качестве публичного политика. О каком именно проекте идёт речь, собеседник не уточнил.

Тем не менее, политологи сомневаются в том, что сделка Малофеева состоится.

«Малофеев и до этого предпринимал попытки стать активным игроком за мандаты. Пока получается плохо, — говорит политконсультант и автор Telegram-канала „Давыдов.Индекс“ Леонид Давыдов. — А „Родина“ вообще непростой материал. Когда-то её уже приходилось гасить через слияние в „Справедливую Россию“. Не думаю, что кто-либо из принимающих решения позволит повториться истории ещё раз».

По мнению политолога Константина Калачёва, съезд добровольцев Донбасса должен был стать точкой входа Малофеева в большую политику, но на деле этого не произошло: туда не приехали ни обещанный ранее бывший куратор Донбасса в Кремле Владислав Сурков, ни лидер «Родины» Журавлёв.

«Никакого слияния двух организацией не произошло, а Малофеев партию „Родина“ не купит. Малофеев — один из инструментов власти, и дать инструменту субъектность никто не готов. Он хочет заняться политикой, много амбиций, но никому „самоходные герои“ не нужны», — резюмирует политолог.

Дмитрий Никитин