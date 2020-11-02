Первый в истории Молдавии кандидат-трансегендер выбыл из президентской гонки

02.11.2020, 15:37, Разное

Первый в истории молдавской политики кандидат-трансгендер от партии «Шор» Виолета Иванов выбыл после подсчёта бюллетеней Центризбиркомом Молдавии. Участник кампании набрал чуть больше 6 процентов голосов избирателей.

«Пока в Молдавии сложно соревноваться с такими консерваторами как Санду и Додон, но наша страна уверенно идёт в Европу, и 6 процентов это уже хорошо. Можно рассчитывать даже на представительство в парламенте. Если говорить о лидерах гонки, то молдавские трансгендеры не видят среди них достойной кандидатуры на пост президента. Мы не знаем их позицию относительно прав трансгендеров, поэтому не агитируем за них», — прокомментировал результаты первого тура Иванов.

В первом туре выборов президента Молдавии большинство голосов получила кандидат от проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. За неё проголосовали 36,16% избирателей. Действующий президент Молдавии Игорь Додон набрал в первом туре 32,61% голосов. Второй тур выборов состоится 15 ноября.