Родители заметили странную аномалию, которая будит малыша

02.11.2020, 10:40, Разное

Это загадочное видео стало вирусным на Reddit, и некоторые пользователи посчитали, что здесь не обошлось без паранормальщины, а некоторые уверены, что это обычная пылинка. Впрочем, позднее, видео было удалено.

Родитель, заснявший данное видео, обеспокоен не на шутку, ведь это произошло у него прямо в доме и рядом с его ребенком.

На полученных кадрах было видно, как малыш дремлет своей кроватке, а затем неожиданно на экране возникает призрачный объект. Одновременно с этим событием ребенок начинает шевелиться. Складывается впечатление, что малыш будто бы что-то почувствовал.

Данное видео привлекло неравнодушных к подобным загадочным событиям пользователей Reddit, которые выдвинули собственные версии. Некоторые считают, что на экране обычная пылинка, но, другие комментаторы не согласны, так как считают, что траектория движения объекта не свойственна пыли. Кто-то считает, что эта аномалия связана с неисправностью прибора или же с приходом гостя из потустороннего мира.

Пользователи признают, что самым интригующим здесь моментом является не столько появление призрачного тела, сколько синхронная реакция малыша в момент его появления. Однако с чем это связано на самом деле, сказать трудно.