СМИ: принц Уильям тайно переболел коронавирусом вслед за принцем Чарльзом

02.11.2020, 10:20, Разное

Зачастую все тайное когда-то становится явным – так и факт заражения коронавирусом не смог скрыть принц Уильям. Как сообщают британские СМИ, второй претендент на престол перенес COVID-19 еще в апреле этого года – после контакта со своим отцом, принцем Чарльзом, у которого диагностировали болезнь.

Происходили куда более важные вещи, поэтому я не хотел привлекать к себе внимание,

– рассказал 38-летний герцог Кембриджский. Сообщается, что карантин он проводил в семейном поместье Анмер-Холл в Норфолке. Болезнь протекала с симптомами, в том числе, в какой-то момент ему стало сложно дышать. Несмотря на болезнь, Уильям не прерывал работу в апреле. В частности, во время самоизоляции он провел 14 телефонных и видеозвонков, в частности, открыл больницу в Бирмингеме по видеосвязи. При этом, Кейт Миддлтон COVID-19 не заразилась – ее тест оказался отрицательным.

Принц Уильям с семьейВ апреле принц Уильям рассказал о своей реакции на положительный тест на COVID-19, который был у его отца, принца Чарльза:

За всю жизнь у моего отца было много инфекций в легких, простудных заболеваний и тому подобных вещей. Когда я узнал о вирусе, подумал: “Если кто-то и сможет победить это, это будет он”. Отцу очень повезло, симптомы болезни у него проявлялись слабо. Сложным для него было изменить свою жизнь и замедлиться, отказаться от прогулок на свежем воздухе. Конечно, я очень переживал за него, люди его возраста находятся в группе риска. Но, пообщавшись с врачами, с ним лично, я немного успокоился. Главное, что сейчас он здоров.

Сказал Уильям и о том, что особенно переживает за своих бабушку и дедушку – королеву Елизавету II и принца Филиппа, которые сейчас находятся в Виндзорском замке. “Мы делаем все возможное, чтобы они были изолированы и защищены от этого”, – сказал Уильям.

Принц Чарльз во время апрельской самоизоляции