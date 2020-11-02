Бестиарий: Кто такая Стрыга?

02.11.2020, 18:01, Разное

Стрыга: славянская злобная крылатая женщина-демон с двумя душами. Редко известна в мужской форме. Монстр чем-то похож на вампира. В греко-римских верованиях стрыгами называли ведьм, которые под покровом ночи принимала облик птицы.

Описание чудовища

По некоторым сведениям, у этой большеголовой птицы было человеческое лицо, пальцы, изогнутые, как когти, серовато-белые крылья летучей мыши, желтые прикованные глаза, четыре ноги и длинный прожорливый клюв, который использовался для питья крови. его жертвы. Считалось, что ее дыхание было отравленным, и жертвами чаще всего были спящие младенцы.

Но у древних греков и римлян это злобное существо чаще питалось « spiritus vitae» , жизненной силой (буквально «дыханием жизни») жертвы. Излюбленным местом этого существа считалось кладбище, где его плач обычно доносился ночью.

Откуда взялся этот монстр?

Стрыгами становятся люди, родившиеся с двумя сердцами, двумя душами и двойным рядом зубов. В первой жизни они в большинстве своем безвредны и мало, чем отличаются от других людей, потому что их второй ряд зубов почти не виден. Позже, когда выясняется их истинная судьба, они страдают из-за своей инаковости.

В славянских поверьях Стрыга обычно умирает в молодом возрасте, но когда одна душа уходит, другая выживает, чтобы начать охоту.

Могут превращаться в сов. Они одинокие охотники. Не присоединяются к другим, живущим группами, и не имеют других желаний, кроме утоления голода.

Иногда хотят отомстить за вред, нанесенный им в первой жизни.

Можно ли защититься от этого вампира?

От Стрыг можно было защититься, развешивая ветки боярышника на окне, окропив порог водой или напоив ее кровью свиньи, заменившей кровь ребенка.

Существо можно было узнать по характерному синему свету, окружавшему его тело ночью. Древние римляне верили, что их богиня Карна, также была божественной няней и защитницей, которая с помощью магических заклинаний прогоняла стрыг.

Стрыга и охота на ведьм

В более позднем фольклоре, датируемом 16 веком, эти демонические существа посещали ведьмовский шабаш, где они сражались друг с другом. Если случайный смертный заблудился в этом районе и стал свидетелем такой драки, он в конечном итоге был избит и с наступлением рассвета потерял память обо всем происшедшем.

С восходом солнца или ранним утренним звоном церковных колоколов, чудовищам приходилось прекращать свои ночные занятия и возвращаться в заброшенные дома. Там они занимались ткачеством, прядением шерсти и шитьем себе льняных рубашек. Если они не ушли в назначенное время, то рассыпались или теряли свои силы, подобно вампирам, когда их силы часто ограничены днем ​​или при дневном свете.

Также Стикини («человек-сова») в древнем фольклоре индейцев семинолов из Оклахомы должен был вернуться до рассвета, потому что солнечный свет имел катастрофические последствия для сверхъестественных способностей существа. Точно так же всезнающий карлик Алвис в скандинавской мифологии, забыл, что его род никогда не сможет встретиться с дневным светом и исчез.