Тайна мумии горы Сан-Педро

02.11.2020, 8:21, Разное

Летом 1940 года два предприимчивых джентльмена занимались поисками золота в горах Сан-Педро, что на территории американского штата Вайоминг.

Разгребая очередной завал горной породы, добытчики наткнулись на вход в небольшую пещеру. Попасть туда можно было лишь ползком, но разве это станет помехой для старателей. “А вдруг там золото индейцев”? – с такой мыслью один из джентльменов пополз внутрь. Но ни золота, ни сокровищ в пещере не оказалось, зато обнаружилось кое-что более любопытное – прекрасно сохранившаяся мумия крохотного человека. Морщинистый старичок, скрестив ноги и сложив на коленях длинные руки, сидел на небольшом выступе, грустно смотря перед собой. Приплюснутый череп, выпученные глаза, темно-коричневая кожа – дедушка выглядел довольно странно. Но больше всего поражали его размеры. Высота мумии в сидячем положении не превышала шести с половиной дюймов, это чуть более 16 сантиметров. И если бы он смог выпрямиться, то вряд ли бы оказался выше 36 сантиметров. Совсем кроха.

О находке быстро прознали журналисты, фотография “старичка” появилась в местной газете, а со временем за изучение мумии взялись и знатоки. И мнения их по поводу Педрито (а как еще назвать маленькое существо, найденное в горах Сан-Педро?), сразу разделились. Кто-то сразу посчитал все это фейком, придуманном самими золотодобытчиками.

– А как же фотография? – возражали скептикам.

– А что фотография? Подделка!

Другие “эксперты” верили в находку, но говорили о том, что это мумия не взрослого человека, а младенца. Мол, ничего удивительного: индейцы просто мумифицировали новорожденного.

Однако нашлась и третья группа комментаторов, к слову, наиболее многочисленная. Они не без основания увидели в Педрито взрослого мужчину. И действительно, более подробный анализ показал, что у малютки полон рот зубов, к тому же имеются зловещие заостренные клыки. В желудке крохи нашлись следы мяса, а какое мясо мог есть младенец? И еще немаловажная деталь: судя по повреждениям конечностей, черепа и позвоночника Педрито умер насильственной смертью. Вряд ли младенца стали бы так жестоко убивать.

Тогда кто это? Стали думать и, конечно, вспомнили легенды индейского племени шошонов, некогда обитавшего в Вайоминге, о немеригарах – таинственной “расе карликов”, “крошечных людях”, “маленьких духах”, как их еще называли. Эти бестии, как рассказывали индейские старики, раскуривая свои трубки, были хоть и малы ростом, но зато велики по части злобы и коварства. Например, устраивали засады в ущельях Скалистых гор и обстреливали честных индейцев из луков. Причем стрелы у них были не простые, а с отравленными наконечниками. Не чужды были эти малыши в случае чего и прибегнуть к помощи черной магии. Словом, вредные были – страшно! Недаром на языке шошонов немеригары означает “людоеды”.

Все это похоже на сказки из бабушкиного шкафа, но в конце XVIII века один из британских миссионеров по имени Зейсбергер в Кошоктоне, что в штате Огайо, наткнулся на целое кладбище карликов, о чем оставил запись:

“Я увидел в Кошоктоне длинные ряды могил маленьких человечков. Их хоронили головой на запад – туда, где за горами скрывалось солнце. И это породило теорию о том, что эти люди поклонялись солнцу”.

Хорошо было бы проверить, взглянуть на эти удивительные захоронения, но проблема в том, что сейчас никаких кладбищ в Кошоктоне уже нет – все земли давно распаханы.

Да и с найденной в 1940 году в Вайоминге мумией тоже все сложно. Ее неплохо было бы исследовать на современном оборудовании, чтобы расставить все точки над “i”. Но… Дело в том, что Педрито исчез.

Некоторое время мумия находилась в одном из магазинов в городе Каспер, пугая и одновременно привлекая покупателей, потом его забрали в местный университет, где немного поизучали, после чего Педрито отправился вначале в одну частную коллекцию, затем в другую, и сегодня след сморщенного старичка из гор Сан-Педро окончательно растворился во времени и пространстве.

А ведь его ищут не только историки, антропологи и прочие серьезные люди, чтобы подтвердить или опровергнуть принадлежность Педрито к “расе карликов”. С не меньшим нетерпением новостей о мумии ждут любители НЛО и разного рода “секретных материалов”. Впрочем, на вопрос, кто такой Педрито, для себя они уже ответили с высокой степенью достоверности – конечно же, пришелец из космоса. Потому что так выглядеть, как он, могут только инопланетяне.