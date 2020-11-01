Можно ли создать космический лифт для вывода грузов на орбиту?

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01.11.2020, 22:55, Разное

Технология космических лифтов описывается во многих фантастических книгах и фильмах. Насколько в реальности эффективен такой способ доставки грузов на орбиту? И возможно ли построить это сооружение?

Сегодня полеты в космос стоят миллионы долларов. Чтобы удешевить их, человечество прилагает немало усилий. Как насчет космического лифта?

Космическому лифту посвящены, например, романы Артура Кларка «Фонтаны рая» и «Последняя теорема». Там это сооружение описывается как наиболее эффективный и дешевый способ доставки грузов на орбиту. Но насколько в реальности осуществима такая технология?

Идею космического лифта высказал еще в 1895 году Константин Циолковский, но развил эту идею советский инженер Юрий Арцутанов. Согласно задумке, космический лифт должен представлять собой трос или тросы, которые соединяют поверхность Земли с орбитальной станцией. По этим тросам можно пустить кабину с людьми или грузом. Это будет похоже на принцип работы горнолыжных подъемников, только двигаться кабина будет строго вверх.

Но у этой технологии есть несколько проблем. Главная из них — необходимость в высокой прочности тросов на разрыв в сочетании с низкой плотностью. Согласно исследователям, обладать необходимыми характеристиками могут углеродные нанотрубки. Однако создать материал на их основе необходимой толщины и длины никому пока не удалось.

Один конец такого троса должен прикрепляться к земле, а другой — к противовесу на геостационарной орбите. В качестве противовеса можно использовать астероид или космическую станцию. Если такую грандиозную конструкцию удастся создать, она сможет обеспечить достаточно дешевую доставку грузов и людей в космос. Тем не менее, затраты на строительство космического лифта будут огромными, поэтому для его окупаемости потребуется использовать сооружение достаточно долго.

Не стоит забывать, что части космического лифта со временем будут изнашиваться и ему может требоваться ремонт. Поэтому вопрос об экономической выгоде этого «суперсооружения» весьма спорный. Гораздо большую надежду на удешевление космических перевозок сегодня возлагают на ракеты с ядерным тепловым двигателем. С новой безопасной технологией этот тип ракет может вскоре стать реальностью.



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