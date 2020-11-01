 

Великий Гаон предсказал приход «Избавителя»

01.11.2020, 22:52, Разное

Раввин, каббалист, один из авторитетов ортодоксального еврейства Элияху бен Шломо Залман (Великий Гаон) предсказывал пришествие «Избавителя» после присоединения Крыма к России.

Телеканаланал «Царьград» утверждает, что пророчества Гаона, жившего в XVIII веке, считались утерянными, но не так давно их обнародовал его правнук.

Из опубликованных родственником Гаона бумаг следует, что между присоединением Крыма к России и появлением «Избавителя» произойдет еще одно значимое событие – конфликт России и Турции. Гаон считал, что корабли России пройдут через проливы Босфор и Дарданеллы, после чего появится некий «Мессия».

«Царьград» отмечает, что, по мнению некоторых толкователей, «Избавитель-Мессия» в предсказаниях Гаона – не человек, а целый период, «золотой век» России.

«Непознанный Мир» рассказал, что Ванга обещала России конфликты со множеством стран в 2021 году, но в то же время «неоспоримое лидерство» и «укрепление духа государства».

В катренах Нострадамуса находили предсказания о «золотом веке» России (его ждут в 2025-м или 2035 году), появлении новой религии, которая сделает страну «духовным центром» мира, а также «осторожном и благородном» правителе России.



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