 

Главного редактора Charlie Hebdo уволили за карикатуру на Байдена

01.11.2020, 13:02, Разное

Союз акционеров принял решение о снятии с должности главного редактора сатирического издания Charlie Hebdo Жерара Биар в связи с необъективной позицией в отношении Демократической партии США.

Из пресс-релиза основного спонсора СМИ Фонда Сороса следует, что журналист превысил свои полномочия, когда заставил коллег сделать карикатуру на кандидата в президенты США Джо Байдена.

– Мы приносим искренние извинения представителям Демократической партии, их сторонникам и лично Джо Байдену. Наше независимое издание никоим образом не пытается вмешаться в избирательный процесс и повлиять на результаты выборов. Карикатура, появившаяся на наших страницах, оскорбительна и неприемлема для огромного количества людей, а суть «Шарли» — высококлассная сатира и никаких оскорблений. Обещаем, что после избрания мистера Байдена президентом, мы обещаем запретить любые карикатуры на представителей Демпартии. Демократия и свобода слова превыше всего. Как говорят у нас во Франции: свобода, равенство, братство, — говорится в документе.

Чтобы загладить свою вину перед «республиканцами» в ближайшее время выйдет специздание Charlie Hebdo с 50 карикатурами на президента США Дональда Трампа. Так в редакции рассчитывают уравновесить шансы кандидатов и избежать американских санкций в будущем.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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