К чему может привести бомбардировка ядерных объектов Ирана?

01.11.2020, 12:30, Разное

Рассмотрением вопроса о массированной бомбардировке по «одной конкретной ядерной цели» занимаются американское военное командование, представители Пентагона и советники президента США, сообщают израильские СМИ.

Какой именно иранский ядерный объект может стать целью, не уточняется. Впрочем, если до этого дойдет, то сомневаюсь, что обойдется одним объектом. Вот уже больше года западная печать предрекает США войну с Ираном (при участии Израиля), в частности, и большую войну на Ближнем Востоке — в общем. И нет сомнения в том, что американские «ястребы» уже смахнули пыль со старого списка предполагаемых иранских целей, «утекшего» в СМИ при подготовке несостоявшейся атаки на Иран более десяти лет назад.

Согласно утечкам в СМИ, в нем к целям первой очереди были отнесены завод по обогащению урана в Натанце, урановые шахты в Сагханде возле городка Язд, завод по производству тяжелой воды в Араке, урановый центр в Исфахане, Тегеранский исследовательский центр, Бушерская АЭС, а также хранилище радиоактивных отходов близ населенных пунктов Карай и Анарак, электрическая компания в Калае, завод по молибденовым и йодным радиоизотопам и т. д. Сюда же, в первую очередь для поражения, были отнесены и места базирования иранских крылатых ракет «Шахаб», «командные, контрольные и коммуникационные объекты спецслужб», авиабазы.

Во второй эшелон атак были записаны электростанции, дамбы, магистрали и мосты, гражданские аэропорты, правительственные здания, железнодорожные пути. Наверняка сейчас вся эта информация оказалась востребованной.

Однако головной болью для атакующих может стать тот факт, что значительная часть ядерных объектов Ирана размещается глубоко под землей — под городами или рядом с ними. То есть страшно подумать, чем может закончиться для населения даже так называемая «точечная» бомбежка. Кроме того, что значит атаковать ядерные объекты? Это все равно ядерная война даже без ядерной атаки. Ведь если и на самом деле разрушенными окажутся, например, ядерные реакторы, то радиация может распространиться на весь Ближний Восток. То есть речь может идти о так называемой «грязной» радиоактивной «бомбе», в которую превратятся разбомбленные ядерные объекты.