 

Атеистка оказалась в тюрьме для ведьм и стала верующей

31.10.2020, 7:11, Разное

Девушка поселилась в коттедже, который в XVI веке служил тюрьмой для ведьм, и успела пожалеть об этом. До этого дня она не верила слухам о проклятиях и привидениях. Однако после переезда она смогла понять, как сильно ошибается.

Жители небольшой деревушки Сейнт Осайт в Эссексе всегда со страхом смотрели на двухэтажный дом. Когда-то в этом доме жила пара, которая рассказывала о странных вещах в доме. Так, по их словам, книги сами слетали с полок, следующие арендаторы без объяснений собрали свои вещи и уехали прямо посреди ночи.

Когда-то в этом доме даже повесился мужчина. К слову, никакой записки он не оставил.

Местные жители постоянно обсуждают странные вещи, которые творятся в доме. Они убеждены в том, что в нем живет нечистая сила. С XVI и до начала XX века это здание функционировало как тюрьма, которую прозвали «Клеткой».

Именно в этом месте во времена охоты на ведьм в 1582 году ожидали приговора 13 местных женщин. Из них две женщины оказались на виселице.

Одной из них была повитуха Урсула Кемп. Женщину обвинили в колдовстве, а также убийстве детей и взрослых. Про данное дело даже писал один из известных демонологов.

Несмотря на слухи, обо всем этом по какой-то причине не знала британка Ванесса Митчелл, которая ежедневно ходила в школу мимо этого страшного дома. В детстве она даже мечтала жить в нем вместе с мужем и детьми. Однако сейчас она вряд ли этого хочет.

В 2005 году Ванесса вспомнила о детской мечте и решила приобрести дом. Даже несмотря на то что он находится в прекрасном месте и имеет удобную планировку, его никто не хотел приобретать.

Девушка переехала в дом вместе с подругой Кирти. Они сразу же решили осмотреть здание. Так, в подвале сохранилась тюрьма со зловещей деревянной дверью. В камине даже удалось увидеть железную цепь с большим крюком.

Во время уборки женщины обнаружили много старых фотографий, которые действительно были жуткими.

С каждым днем жизнь девушек в доме становилась все более странной. Под ковром они нашли целую колонию личинок. В окна нередко стучали черные вороны. Тогда же девушки стали верить в мистику.

Сантехник однажды просто сбежал из дома. При этом свою работу он так и не закончил. Девушка едва не потеряла работу, её психическое состояние ухудшилось.

Прожив в доме несколько лет с маленьким сыном на руках, Ванесса поняла, что больше не выдержит. Ребенок девушки слышал странные голоса. Она выставляла дом на продажу, однако его никто не хотел покупать. Только в январе текущего года новый риелтор смог найти покупателя.



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