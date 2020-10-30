Профессор из Великобритании нашел расположение души в организме

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30.10.2020, 12:14, Разное

Ответ на сложнейший вопрос современности о том, что такое сознание, или душа человека, похоже, нашел профессор факультета здоровья и медицинских наук Университете Суррея (Великобритания) Джон Джо Макфадден.

Согласно его теории о сознательной электромагнитной информация (CEMI – conscious electromagnetic information field theory), сознание, как высшая форма нервной деятельности человека, закодирована в электромагнитном поле нашего мозга. Статья опубликованна в оксфордском научном журнале «Нейробиология сознания».

Подобно тому, как мы цельно воспринимаем слова, обозначающие «эмоцию», «ядовитый запах» и «физиологическую функцию» как единое прекрасное изречение Уильяма Шекспира: «Любовь – это дым, порожденный вздохами», так и наше сознание связывает воедино все разрозненные физические процессы, которые происходят в нашем мозге. Так начинает свое рассуждение в статье Макфадден. При этом он подчеркивает, что впервые рассматривает сознание не с точки зрения духовного объекта, оторванного от материи, а энергетической сущности — электромагнитного поля, тесно связанного с материей. То есть его суждения основываются исключительно на реальных физических явлениях.

Само электромагнитное поле мозга возникает от множества электрических зарядов в нейронах. Это, по его мнению, и есть тот самый физический «субстрат сознания». Профессор даже дает определение сознанию: «Сознание — это ощущение физически собранной воедино информации, создаваемой кодирующими эту информацию фотонами». Иными словами, отдельные нервные импульсы, их энергетика, собранная воедино – и есть то, что одни называют сознанием, а другие — душой. И эта «субстанция» у каждого сугубо индивидуальна.



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