Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Жоста

30.10.2020, 11:20, Разное

Эта неделя богата на счастливые события в личной жизни мировых знаменитостей. О беременности объявили Эмили Ратажковски, Эдвард Сноуден с женой, Джанлука Вакки впервые стал отцом, а Гвен Стефани и Блейк Шелтон объявили о помолвке. Теперь на очереди для поздравлений – Скарлетт Йоханссон и автор, комик из юмористического шоу Saturday Night Live Колин Жост. В минувшие выходные пара поженилась, а сегодня решила поделиться этим с миром, причем довольно необычным образом. Для объявления они выбрали Instagram-страничку благотворительной организации Meals on Wheels America, которая помогает голодающим во время режима изоляции пожилым людям по всей стране.

Мы рады сообщить новость-сенсацию о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились в прошедший уикенд. Их скромная церемония, на которой присутствовали лишь родные и самые близкие люди, прошла с соблюдением всех рекомендаций по предотвращению распространения Covid-19. Всем желающим поздравить их со свадьбой Скарлетт и Колин предлагают помочь улучшить положение пожилых людей в это трудное время, поддержав @mealsonwheelsamerica, – гласит подпись.

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Напомним, впервые Скарлетт и Колин встретились в 2006 году. Тогда Скарлетт еще встречалась с Джошем Хартнеттом, а впереди ее ждали два брака – с Райаном Рейнольдсом и Роменом Дуриаком, от которого она родила дочь. Но уже в тот момент Скарлетт произвела на Колина Жоста сильное впечатление.

В свой первый год работы на Saturday Night Live я написал 8 скетчей, включая пародию на передачу MTV “Уже можно” (или My Super Sweet Sixteen в английском варианте – прим. ред.). В одном из них приняла участие Скарлетт Йоханссон. Ей только исполнилось 20, мне было 23, но с точки зрения статуса и зрелости она была здесь (держу руку над головой), а я – здесь (опускаю руку до земли). Позже она сказала, что в тот момент сочла меня “милым”, но я-то знаю, как смотрелся на самом деле, и это слово я не могу написать в этой книге, – написал Колин в своих мемуарах A Very Punchable Face.

Кликните на фото для просмотра галереиВстречаться пара начала в июне 2017 года, а в мае 2019-го СМИ стало известно об их помолвке – Колин подарил возлюбленной кольцо с 11-каратным овальным бриллиантом стоимостью 400 тысяч долларов. Его она впервые продемонстрировала на фестивале Comic Con, где представляла свой новый фильм “Черная вдова”.