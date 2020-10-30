Иммунитет против вируса

30.10.2020, 10:45, Разное

Последние исследования, проведенные учеными из Университета науки и технологий Хуачжун, показали, что среди взрослого населения города Ухань, откуда по миру начала распространяться эпидемия Covid-19, лишь у 4% обнаружены антитела к вирусу.

В Великобритании подвели итоги одного из крупнейших исследований, развенчивающих теорию коллективного иммунитета от COVID-19. Ученые, протестировав более 350 000 человек, подтвердили, что антитела у переболевших исчезают в течение нескольких месяцев.

С 20 июня по 28 сентября 2020 года добровольцы трижды проводили у себя дома экспресс-тестирование на антитела к коронавирусу по пробе крови из пальца. В результате ученые увидели, что доля людей с антителами за это время снизилась на четверть, с 6% в июне до 4,4% в сентябре”.

Почему так происходит?

Давайте попробуем разобраться. Но для начала выясним для себя, что такое иммунитет. Иммунитет (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою целостность и биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов).

Кроме этого, в нашем организме живут полезные бактерии и микрофлора, которые участвуют в пищеварении и помогают организму лучше усваивать питательные вещества. И хотя бактерии не являются частью иммунитета, иммунная система считает их своими и не отторгает. Что происходит, когда в организм попадает “чужой”?

Иммунитет против вируса

Иммунная система реагирует мгновенно. Лейкоциты окружают “чужого” и сравнивают белковый код со своим ДНК, и если это не “свой”, поступает команда “уничтожить”. Одновременно включается защита верхних путей (кашель), чтобы не допустить туда инфекцию. Выключается пищеварение (отсутствует аппетит) — для того, чтобы не тратить силы на переработку продуктов. С тем, что там осталось, справятся бактерии, а на восполнение энергии существует стратегический запас в виде жировых отложений, на день-два хватит.

Повышается температура тела. Бактерии и вирусы начинают погибать уже при температуре 37,5 градусов, а при 38,5, погибает большая часть, но не все 100%. Поэтому сбивать температуру ни в коем случае нельзя. Чтобы помочь организму, нужно пить больше жидкости — не пиво с водкой, а воду, чай, соки.

Вирус уже успел убить часть клеток, погибшие клетки начинают выделять токсины, появляется слабость. В этом случае иммунитет может включить еще одну защитную функцию — диарею. Воду он берет из клеток и промывает организм, избавляясь от мусора, и помочь можно только обильным питьем, чтобы не допустить обезвоживания. Состояние ужасное, но через день-два все это закончится, появится аппетит, и организм начнет восстанавливаться.

Здесь нужно добавить. Температура тела до 40 градусов считается не опасной, опасна 41 и выше, после 42,5 могут начаться необратимые процессы, приводящие к смерти. Поэтому, если температура в пределах нормы, ничего предпринимать не нужно. Организм приобретет опыт, и вы получите необходимый иммунный ответ (антитела), индивидуальный для вашего организма.

Медицина против вируса

По рассказам переболевших знакомых, родственников и сообщениям в СМИ, прорисовывается общий метод лечения. Есть такая организация — ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), где находятся все светила современной науки и откуда поступают команды на места. Врачи строго выполняют все требования ВОЗ по борьбе с эпидемией. Если вы вызовете врача, то получите большой список лекарств с инструкциями.

При поступлении в стационар в большинстве случаях начинают вводить внутривенно препарат ЦЕФТРИАКСОН. Это синтетический антибиотик третьего поколения, который убивает все бактерии — и свои, и чужие; кроме того, он подавляет иммунную систему на 50-70% (о препарате можете прочитать здесь), жар пропадает, самочувствие улучшается, создается иллюзия выздоровления. Но антибиотик не борется с вирусом, и иммунная система почти отключена. А что же вирус?

Вирус дальше продолжает паразитировать и через кровь попадает в жизненно важные органы и в нижние дыхательные пути, вызывая отек легких (пневмонию). Позже врачи назовут это осложнениями и будут лечить от осложнений. Почему антибиотик? На всякий случай, как объясняют врачи, а вдруг еще и бактериальная инфекция вызовет пневмонию, пусть уж лучше только вирус.

Те, кто прошел стационар (мои мама и родная сестра), жаловались на сильную слабость, боль в суставах, головокружение. Ничего удивительного. Антибиотик убил все бактерии, вирус продолжает убивать клетки, а вся эта куча трупов выделяет токсины — трупный яд, который отравляет кровь. В этом случае медики назначают капельницу и начинают вводить физраствор, чтобы вывести из крови токсины.

И когда вирус выполнил свою программу, пополнил свою популяцию и внедрился в код ДНК, наступает выздоровление, Медленно просыпается иммунная система, пытается очистить организм от мусора, оставленного врачами, но здесь снова подключаются врачи и начинают лечить диарею…

Заключение

Иммунная система может справиться с любой болезнью, если мы поймем, как устроен этот механизм. Иммунитет дан нам природой свыше, Создателем, Богом, как хотите, а вмешательство в природу иногда приводит к непоправимым последствиям. Зачем делать работу за иммунную систему? Если не можем помочь, то может, лучше не мешать?