Власти Сингапура предложили бесплатную стерилизацию всем владельцам Xiaomi

30.10.2020, 9:37, Разное

Правительство Сингапура предложило бесплатную стерилизацию всем владельцам продукции Xiaomi по программе борьбе с нищетой в стране.

«Мы заметили, что беднота не прибегает к добровольной стерилизации не столько из-за нежелания избавить Сингапур от себя, сколько банально из-за нехватки средств на медицинские процедуры. Одна только вазэктомия может стоить до половины годового дохода нищеброда, поэтому и была разработана программа «Т4», по которой государство берет на себя расходы на стерилизацию любому, кто предоставит IMEI-код смартфона Xiaomi», — рассказал министр социального развития Сингапура Ли Жин Юнг.

Министр также сообщил, что на данный момент программа «Т4» находится в пилотном проекте.

«Пока стерилизация в добровольном порядке, и, надеемся, что в таком и останется. Мы очень надеемся на сознательность наших граждан и призываем их социальной ответственности перед государством», — добавил чиновник.

Для тех, кто приобрёл продукцию фирмы Xiaomi в рассрочку, правительство Сингапура обещает разработать аналогичную программу бесплатной эвтаназии.